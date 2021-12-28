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2022 yılında bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Ekonomi 28.12.2021, 09:22
2022 yılında bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu yeni kampanyadan 15 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler faydalanıyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.250 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.475 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde sıfır faiz ile kullanabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerini belirtti.

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon sunduğunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını taşıyanlara 1.750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verilecek. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

Emekli maaşını söz konusu bankadan alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1500 TL'ye kadar ise 1.200 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 1.500 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

2 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor. Nakit promosyon başvuru işlemleri, ING şubeleri ya da ING Telefon Bankacılığı aracılığı ile tamamlanabiliyor. İş Bankası, emekliler için yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Kampanya kapsamında 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilere 2 bin TL'ye varan promosyon alma imkânı sunulacağı belirtilen açıklamada, "İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) bin 500 TL'den düşük maaşlar için bin 750 TL, bin 500 – 2 bin 500 TL arası maaşlar için bin 875 TL ve 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 2 bin 000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor" denildi.

Bankalara göre değişiklik gösteren emekli promosyonu için Kuveyt Türk, maaşını taşıyanlara sunacağı fırsatları duyurdu. Emeklileri ilgilendiren promosyon ücretlerinde bankalar fırsatlarını duyuruyor. Promosyon ücretleri bankalara göre farklılık gösteriyor. Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, emekli maaşını taşıyan müşterileri için sunacağı fırsatları açıkladı. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, bin 500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise bin TL promosyon ödemesinde bulunulacak.

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