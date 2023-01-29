2022 yılında 413 fuar düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 yılı fuar istatistiklerine göre, 2022 yılında yurt içinde toplam 413 fuar düzenlendi.

TOBB 2022 yılı fuar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılında yurt içinde toplam 413 fuar düzenlendi. Düzenlenen fuarların 407’si ihtisas fuarı, 6’sı genel fuar olarak gerçekleşirken, 286’sı ulusal fuar, 127’si uluslararası fuar olarak düzenlendi. Sektörel bazda bakıldığında en fazla fuar 61 fuarla tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında gerçekleşti.

Fuarlarda, toplam ziyaretçi sayısı 845 bin 91’i yabancı olmak üzere 18 milyon 881 bin 296’ya ulaştı. En fazla ziyaretçi, 6 milyon 522 bin 470 kişi ile kitap, süreli yayın alanındaki fuarlarda görüldü. Arkasından 3 milyon 725 bin 946 ziyaretçiyle tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlar geldi. Düzenlenen 413 fuara, toplam 56 bin 306 katılımcı iştirak etti. 13 bin 184 doğrudan ya da dolaylı yabancı katılımcı fuarlarda yer aldı.

Fuarların düzenlendiği şehirlerin istatistiklerine göre, birinciliği 171 fuarla İstanbul, ikinciliği 31 fuarla Antalya, üçüncülüğü ise 29 fuarla İzmir aldı.