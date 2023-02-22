2022 yılı son çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi yüzde 102,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 102,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı dördüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 6,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 102,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 102,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 102,4, inşaat sektöründe yüzde 96,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 103,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 3,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 5,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 15,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,5, inşaat sektöründe yüzde 16,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 89,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 89,4, inşaat sektöründe yüzde 85,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 89,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 88,9, inşaat sektöründe yüzde 85,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 90,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 92,2, inşaat sektöründe yüzde 87,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 89,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 11,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 11,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 12,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,7, inşaat sektöründe yüzde 10,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 arttı.