2022 yılı kamu personeli ilanları peş peşe açıklanmaya başladı. Toplamda 50 bin yeni memur alımı yapılacak. İşte o liste...

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

Alım için ön başvurular 7 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile girerek başvurabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere bin 575 personel alacak. Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. Sınava başvurular, 16-23 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında 436 personel alacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 550 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 9 Ocak'a kadar internet üzerinden alınacak.

MSB VE GENELKURMAY'A 173 PERSONEL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına çeşitli unvan ve branşlarda 173 personel alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne mülakat sınavı sonuçlarına göre, aşçı (2), çocuk eğitimcisi (2), garson (1), grafiker (2), hizmetli (1), istatistikçi (1), mal sorumlusu (6), memur (6), bilgisayar mühendisi (10), çevre mühendisi (1), endüstri mühendisi (1), jeoloji mühendisi (2), şoför (1), bilgisayar teknikeri (3), bilgisayar programlama teknikeri (1), mekatronik teknikeri (2), matbaa teknikeri (3), acil tıp teknisyeni (2), marangoz teknisyeni (1), klima teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1), oto teknisyeni (2), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), oto boyama teknisyeni (1), elektrik teknisyeni (1), terzi (1), uzman (11), berber (1), hesap sorumlusu (2), koruma ve güvenlik görevlisi (1) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (5) olmak üzere 76 personel ataması yapılacak.

MSB'ye ise avukat (6) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (2) olmak üzere 8 personel alımı yapacak. Genelkurmay Başkanlığı da boyacı/badanacı (2), sıvacı/fayansçı (2) kalorifer teknisyeni (1), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1) ve marangoz teknisyeni (1) olmak üzere 9 personel istihdam edecek.

Söz konusu unvan ve branşlar için adaylar başvurularını 30-31 Ocak tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

Bu arada sözlü sınav sonuçlarına göre MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 44, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 10, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 10, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 8 personel alınacak.

Başvurular, 29 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 2 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü sınav ile denizcilik uzman yardımcılığı kadrosuna 2 personel alımı gerçekleştirecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapacak.

Başvurulara ilişkin bilgiler bakanlığın "www.uab.gov.tr/duyurular" internet sayfasında yer alacak.

TSE SÖZLEŞMELİ 7 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kurumu sözlü sınavla çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 7 bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 6-20 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 2 müfettiş yardımcısı kadrosuna memur alacak.

Adaylar 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında istenen başvuru belgeleri ve sınav başvuru formu ile birlikte Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat başvuracak.

Sözlü sınav 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

SERKA 3 UZMAN PERSONEL ALACAK

Merkezi Kars olan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) sözlü sınav sonuçlarına göre, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 uzman personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 21 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapacak.

Kamuya Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun ataması gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak.

15 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık çalışanı ve 10 bin sürekli işçi alımı için Mart'ta ilana çıkacak.