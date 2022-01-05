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“2022 yılı, arabulucular sayesinde barış ve anlaşma yılı olacak”

Arabuluculukta geçtiğimiz yıl yüzde 70 oranında başarı sağlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Arabulucu Umut Metin 2022 yılının arabulucular sayesinde barış ve anlaşma yılı olacağını vurguladı.

Ekonomi 05.01.2022, 11:34
“2022 yılı, arabulucular sayesinde barış ve anlaşma yılı olacak”

Arabuluculukta geçtiğimiz yıl yüzde 70 oranında başarı sağlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Arabulucu Umut Metin 2022 yılının arabulucular sayesinde barış ve anlaşma yılı olacağını vurguladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan güncel bilgilendirmeye göre hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasına dayalı olarak çözümünü sağlayan arabuluculuk, 2021 yılında etkinliği ve kapsamı artırılarak başarıyla uygulandı. Yıl boyunca arabulucular marifetiyle 553 bin 625 dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece en az iki tarafı bulunan hukuk uyuşmazlıklarında 1 milyon 107 bin 250 kişi arabuluculukla uzlaşmış oldu. Arabuluculukta 2021 yılında başarı oranı ise yüzde 70 oldu.

“Arabuluculukta 1 milyondan fazla kişiyi anlaştırmak müthiş bir başarıdır”

MTN Arabuluculuk Merkezi Yönetici Ortağı Dr. Arabulucu Umut Metin, arabuluculuğun anlaşmazlıklarda artık akla gelen ilk yöntem olduğunu belirterek, “Mahkemelerde harcanan uzun zaman, emek, masraf ve yorucu prosedür, dünyada da ülkemizde de, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Alternatif uyuşmazlık çözümlerinden ilk akla gelen ise arabuluculuktur. Adalet Bakanlığımızca yapılan güncel açıklamaya göre, 2021 yılında, takriben 553 bin arabuluculuk görüşmesinde 1 milyon 100 binden fazla kişi arabulucular huzurunda el sıkışmıştır. İnsanlar ve şirketlerin çok farklı sorunları oluşabilmektedir. Bu sorunları hızlı ve kesin bir şekilde çözmek ise, olmazsa olmaz ihtiyaçtır. Özellikle, sorun çözerken insanlarımızı; mahkemeler gibi, katı kuralların olduğu büyük binalara sokmak yerine arabulucular ve arabuluculuk merkezleri eliyle, sorunu geride bırakmak çok daha sempatiktir. Arabuluculuğun bugün vardığı başarı noktasında, Adalet Bakanlığımızın, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın üstün gayretleri takdire şayandır” dedi.

“Pandemide arabuluculuk da, arabulucular da hiç durmadı”

Arabuluculuk faaliyetlerinin salgın döneminde durmadığını anlatan Metin, “Arabuluculuk toplantıları tarafların bir araya gelmesi ve kendilerini rahatça ifade edebilmesi mantığı üzerine ilerler. Bu toplantılar, fiziki olarak tarafların aynı ortamda bulunması şeklinde olabilir. Ayrıca şehir veya ülke dışında bulunma, hasta olma veya karşı tarafla yüzyüze aynı ortamda bulunmama isteğinden dolayı, telekonferans veya video konferans yöntemleriyle de arabuluculuk yapılabilir. Özetle, mahkemeler covid önlemleri kapsamında duraksarken, arabulucular asla durmamaktadır” diye konuştu.

Metin, “Bir konuda haklı olsanız bile mahkemede, haklı olduğunuzu ispat edemeyebilirsiniz, yani davanızı haklı iken kaybedebilirsiniz” uyarısında bulunurken, arabuluculukta, kaybetme diye bir kavram yoktur, dedi. Taraflar anlaşırsa, ortaya çıkan sonuç “kazan-kazan”dır. Bu nedenle, arabuluculukla tanışan ister çalışan ister işveren isterse de tüketici olsun her halükarda kazanır.Arabuluculuk, ilk olarak ülkemizde işçi-işveren uyuşmazlıklarında uygulanmıştır. Elde edilen yüksek başarı nedeniyle, hızlı bir şekilde ticari davalarda bu sisteme entegre edilmiştir. Son olarak, bu halkaya tüketici uyuşmazlıkları da eklenmiştir. Muhtemelen bu sisteme yakın gelecekte kira, aile, miras, gayrimenkul alanlarındaki uyuşmazlıklar da dahil edilecektir. Bu haliyle, Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) kapsamında hukuk uyuşmazlıklarında, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması yaklaşımının ufuktaki yakın sonucu, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve aile arabuluculuğu olacaktır” dedi.

“Med- Arb isminde yeni bir sistem doğuyor”

Tarafların isteğine bağlı olan Med-Arb yöntemin uygulanmasının, 2022’de arabuluculuğun daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacağının altını çizen Metin, “Arabuluculuk tarafların anlaşmasını sağlamaya gayret ediyor. Bu haliyle arabulucunun uyuşmazlık hakkında bir karar vermesi söz konusu olmaz. Ancak taraflar mahkemeye gitmeden, ancak uyuşmazlığı dinleyen arabulucu tarafından bir karar verilmesini de isteyebilirler. Bu durumda arabulucu, müzakereyi yöneten olmak dışında, taraflar anlaşamazsa bir hakem gibi karar veren durumuna geçebilir. Yani arabuluculuk ve tahkim kurumları birleştirilir. Tarafların isteğine bağlı olan Med-Arb yöntemin uygulanması, 2022’de ülkemizde arabuluculuğun daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Bu sayede mahkemelerimizin iş yükü de hafifleyecektir” ifadelerini kullandı.

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