2022 MTV 2. taksit ödemeleri başladı! İşte bankaların MTV promosyonları...

2022 MTV ORANI NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Son olarak yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanmış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre otomobil, arazi taşıtları ve kaptıkaçtı grubunda 2022 senesinde en yüksek MTV oranı 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136,25 lira olarak belirlenmiş oldu.

MTV 2. TAKSİT SON GÜNÜ

Ödemelerin son günü 31 Temmuz olarak belirlendi.

BANKALARIN SUNDUĞU KOLAYLIKLAR

Denizbank: 6 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında tüm Denizbank bireysel kredi kartları ve Bonus Business kredi kartı ile DenizKartım uygulamasından MTV ödemesini gerçekleştirenler ücretsiz faizsiz 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. Diğer kanallardan yapılacak ödemelerde ise faizsiz 2 taksit imkanı sağlanacak.

Garanti BBVA: Mobil, Garanti BBVA internet bankacılığı, BonusFlaş, 444 0 333 Garanti BBVA müşteri iletişim merkezi, Garanti BBVA ATM’leri ve gib.gov.tr’den yapılan tüm MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit, gib.gov.tr’den GarantiPay ile yapılan ödemelerde ise ücretsiz 4 taksit fırsatı sunuluyor.

Halkbank: Paraf ile 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank internet şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr’den yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek. 2-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak gecikmeli ödemeler de kampanyaya dahil, ancak yapılandırılmış MTV ödemeleri dahil değil.

İş Bankası: Banka, Maximum Kart’la Maximum Mobil, gib.gov.tr üstünden Maximum mobil ile öde seçeneği, IşCep ve internet şubesinden yapılacak 300 TL ve üzeri MTV ödemelerine 4’e kadar taksit sunuyor. MTV ödemesini Maximum kredi kartı ile yapanlar, Bosch Car Service’lerde işçilik fiyat listesi üzerinden yüzde 40 indirim, Anadolu Sigorta’dan satın alacakları bireysel araç kasko poliçelerinde yüzde 10 indirim de kazanıyor.

Kuveyt Türk: Bireysel kredi kartı olan müşterilerine MTV ödemelerinde vade farksız 3 taksit uyguluyor. Kampanyadan Sağlam Kart, Sale Plus, Özel Bankacılık Kredi Kartı, Seyyah Kart, Miles & Smiles Kuveyt Türk Kartı müşterileri faydalanabiliyor. Kampanyaya katılmak için ödeme yapılmadan önce müşterinin Kuveyt Türk sistemlerinde kayıtlı cep telefonundan ONAY MTV3T yazıp 2848’e SMS göndermesi gerekiyor.

QNB Finansbank: CardFinans’la 7 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak MTV ödemelerine 2 taksit fırsatı sunuluyor. Ödemeler, QNB Mobil, internet şubesi, MTV ödeme sayfası, çağrı merkezi, şubelerden veya gib.gov.tr’den yapılabiliyor.

Şekerbank: Şeker Bonus ile MTV ödemeleri 2 takside bölünüyor. Ay sonuna kadar devam eden kampanyadan Şeker Bonus ile ‘gib.gov.tr’den yapılan ödemeler de dahil.

TEB: Kredi kartlarıyla 2 Ağustos’a kadar CEPTETEB mobil bankacılık uygulaması ve internet şubesi üzerinden yapılacak MTV ödemelerinde 4 taksit, TEB ATM’lerinden ve gib.gov.tr’den yapacağınız ödemelerinde ise 3 taksite varan fırsatlar sunuluyor.

VakıfBank: Worldcard ile 1-31 Temmuz tarihleri arasında, banka kanallarından yapılacak MTV ödemeleri işlem anında faizsiz 2 ay taksitlendirilecek. ‘Gib.gov.tr’ üzerinden yapılacak MTV ödemeleri de faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak. Internet bankacılığı, VakıfBank mobil, vakifbank. com.tr, şubeler, ATM’ler ve müşteri iletişim merkezi kanalları üzerinden ödeme yapılabiliyor.

Yapı Kredi: MTV ödemesini Yapı Kredi bireysel kredi kartıyla yapanlara ücretsiz 3 taksit, gib.gov.tr’den World Pay QR kod ile yapanlara 4 taksit imkanı sunuluyor. MTV ödeme kampanyasından faydalanmak için SMS katılımı ve herhangi bir kod uygulaması bulunmuyor. MTV ödeme kampanyasından tüm Worldcard’lar, tüm Adios kredi kartları, Crystal kredi kartları, Taksitçi kredi kartları, Play Kart sahipleri faydalanabiliyor.



Ziraat Bankası: Ziraat Mobil, internet şube, ATM ve gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak kartın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde, 300 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünüyor. Kampanya ay sonuna kadar geçerli. Aynı şekilde Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı ile yapılacak MTV ödemelerinde de 300 TL ve üzerindeki işlemlere 3 taksit uygulanacak.