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2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantıları aralık ayında başlıyor. Peki 2022 yılında kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ekonomi 26.11.2021, 20:43
2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin belirlenmesine az zaman kaldı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 1 Aralık’ta bir araya gelecek.

Hem işçi hem de işveren tarafında farklı beklentiler olsa da ortak görüş, asgari ücretin önemli oranda artması gerektiği yönünde.

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl için 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.

1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. Bu yıl için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu yıl için 11 bin 246 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.

Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETİ 15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLEYECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Kıdem tazminatını hak eden çalışanlara sağlanacak ödemelerde üst sınır anlamına gelen kıdem tazminatı tavanı tüm çalışanları ilgilendiriyor. Tavan tazminat hesaplaması yapılırken maksimum devlet memurunun aldığı maaş dikkate alınır. Bu sene için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAM KIDEM TAZMİNATINI ARTIRACAK

2021 yılının tamamlanmasına az bir süre kalırken, asgari ücret, emekli, maaşları gibi konular masaya yatırıldı. Kıdem tazminatı alt üst limiti asgari ücret ve memur maaşlarına göre belirleniyor. Önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri ve yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam ile kıdem tazminatının hem alt hem de üst limiti artacak. Alt limit brüt asgari ücrete göre hesaplanırken, üst limit memur maaşlarına göre belirlenir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR
Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI
Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

Ayrıca erkek işçiler askere giderken, kadın işçiler de evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınıyor. Bordroda görünen brüt ücrete ilave olarak, yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler gibi ödemeler eklenerek “giydirilmiş ücret” bulunuyor.

Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekir. İşverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çekinin karşılığı olan tutar, giydirilmiş ücrete eklenir. İşçinin işe geliş – gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır.

Özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de kıdem tazminatına esas ücrete eklenir.

Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler toplanarak 360 güne bölünür. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunur.

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