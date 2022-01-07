2022 ilk çeyrek ihracat beklenti endeksi yüzde 15,5 gerileyerek 115,8 puan oldu

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketine göre, 1. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 olurken, aynı dönem ithalat beklenti endeksi ise 10,7 puan artarak 118,8 puan olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi kapsamında 2022 yılı 1. çeyrek beklenti endekslerini paylaştı. İhracat beklenti endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

1. çeyrek ihracat beklenti endeksi 15,5 puan gerileyerek 115,8 olarak gerçekleşti

Buna göre, 30 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Anketi sonuçlarına göre, bu yıl 1. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 puan oldu.

Rapora göre, ithalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

1. çeyrek ithalat beklenti endeksi, 10,7 puan artarak 118,8 oldu

Buna göre, bu yıl 1. çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118,8 oldu.