2022 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamları daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25’ten fazla zam yapılamayacak. Bu kapsamda bazı kiralarda uygulanabilecek olan örnek tutarlar şöyle;

Eski kira: 2000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 2500 TL

Eski kira: 2500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 3125 TL

Eski kira: 3000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 3750 TL

Eski kira: 3500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 4375 TL

Eski kira: 4000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 5000 TL

Eski kira: 4500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 5625 TL

Eski kira: 5000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 6250 TL

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.