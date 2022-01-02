2022 araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

2022 YILINDA UYGULANACAK TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ İSE ŞÖYLE

-Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 lira

-Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 lira

– Engelli parkını zaptetme: 392 lira

-Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 lira

-Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 lira

-Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 lira

-Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 lira

-Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 26 lira

-Yayaya öncelik vermeyenler: 860 lira

-Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 lira

-Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 lira

– Korsan yolcu taşıyanlar: 1823-9125 lira

-İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 lira

– Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 lira

–Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 lira Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9125 lira

-Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 lira

-Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 lira