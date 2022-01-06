2021’in ilk 10 ayında üretim yüzde 22 arttı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Aralık 2021 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ekim ayında yavaşlamakla birlikte geçen yılın ekim ayına göre yüzde 3,7 arttı. İnşaat malzemelerine yönelik iç ve dış talep ekim ayında devam etti. Talep tarafında olumlu eğilimin halen sürdüğü ancak geçen yılın ekim ayındaki yüksek üretim artışının baz etkisi yarattığı görüldü. Eylül ayından sonra ekim ayında da hazır beton ve çimento üretiminde yaşanan küçülmeler dikkat çekti. Ekim ayında ayrıca 8 üründe daha 2021 yılında ilk kez aylık üretim düşüşleri yaşandı.

2021 yılının ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Yıl genelinde iç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı etkili oldu. 2021 yılının ilk 10 ayında 22 alt sektörün tamamında üretim 2020 yılının aynı dönemine göre arttı. Yılın ilk 10 ayında biri hariç tüm alt sektörlerin üretimi aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlarda gerçekleşti.

En yüksek üretim artışı yüzde 53,1 ile seramik sağlık gereçlerinde oldu. Tuğla ve kiremit üretimi yüzde 38,1, kilit ve donamım eşyası üretimi yüzde 33,2, seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 32,2, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 31,6 ve plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 30,8 büyüdü. Yılın ilk 10 ayında diğer alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren ürünler çimento, hazır beton ile metalden kapı ve pencereler oldu.

Üretimin yüzde 20 büyümesi, ihracatın 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor

İnşaat malzemeleri sanayisi 2021 yılını yüksek bir üretim, ihracat ve ciro artışı ile kapatıyor. 2021 yılında ihracatın 30 milyar dolara ulaşması, sanayi üretiminde yüzde 20 büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. İç satışlar yenileme pazarının desteği ile önemli ölçüde genişledi. İnşaat malzemeleri sanayisi 2022 yılına bu yüksek performans ile girmekle beraber yeni yılın koşullarının birçok açıdan sektörü zorlayacağı öngörülüyor.

2022’de ihracat artışı sürecek

İnşaat malzemeleri sanayisinde ihracat artışının sürmesi bekleniyor. 2021 yılında küresel tedarik zincirlerindeki değişim, yüksek navlun fiyatları, pazarlardaki canlanma gibi gelişmeler ile Türkiye’ye yönelik ilave tedarik talebi oluştu. Bu talep 2022 yılında da devam edecek. 2022 yılında Avrupa pazarında sıfır emisyon amaçlı bina yenilemeleri, ABD’de yeni altyapı paketinin uygulanması ve enerji ihraç eden pazarlarımızda gelir artışları talebi destekleyecek. Salgın karşısında Çin’in sıfır taviz politikası ile uyguladığı kapatmalar ve Asya’da diğer ülkelerdeki üretimin devamı gibi riskler Türkiye’ye avantaj sağlamaya devam edecek. Salgında 2020 yılı benzeri bir kapanma yaşanmaması halinde 2022 yılı inşaat malzemeleri ihracatında yüzde 8-10 artış sağlanması bekleniyor.

Yurtdışı müteahhitlik işlerinden destek gelecek

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin performansı son yıllarda pazarımız olan ülkelerle yaşanan siyasi sıkıntıların yanı sıra, yine pazarlarımızda yaşanan sıcak çatışmalar ve de salgının etkileri ile zayıflamış ve alınan iş hacmi yıllık 15 milyar dolara kadar gerilemişti. 2021 yılında ise toplam tutarı 29,3 milyar dolar olan 384 adet proje üstlenildi. Yurtdışı işlerinin, inşaat malzemeleri sanayisine uzun yıllar sonra 2022 yılında yeniden önemli olanaklar sunabileceği bekleniyor.

İç pazardaki büyümede yavaşlama beklentisi

2022 yılında iç pazarda inşaat işlerinde ve inşaat malzemeleri satışlarında büyümelerin yavaşlayacağı öngörülüyor. Yeni konut satışları yeni faiz kampanyaları ile hızlandı. 2021 yılında 400 binin üzerinde konut yapı ruhsatı alındı. 2022 yılının ikinci yarısında bu alanda hareketlenme bekleniyor. Yenileme pazarında ise hane halkının satın alma gücündeki zayıflamanın olumsuz etkisi görülecek.

Sanayi üretiminde büyüme yavaşlayacak

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2021 yılında yüksek bir artış gösterdi. Birçok alt sektörde kapasiteler doldu ve yeni kapasite yatırımları başladı veya kararları alındı. Özellikle dışarıdan gelen ve giderek kalıcı olan talep ile kapasiteler ve üretim büyüdü. 2022 yılında inşaat malzemeleri sanayisinde üretim artışı devam edeceği, üretim artışlarının daha çok ihracat ağırlıklı olacağı öngörülüyor. 2022 yılında ihracat ve iç pazardaki büyüme öngörülerine bağlı olarak sanayi üretiminde yüzde 5-6 arası büyüme bekleniyor.

Yeşil ve dijital dönüşüm öncelik olacak

İnşaat malzemeleri sanayisinin 2022 yılındaki öncelikli gündemlerinden biri de yeşil ve dijital dönüşüm olacak. Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizması 2022 yılında pilot olarak uygulanacak ve 2023 yılı başında çimento-cam/demir çelik ve alüminyum inşaat ürünleri için fiilen uygulanmaya başlayacak. Bu nedenle inşaat malzemeleri sanayisinde başta bu sektörler olmak üzere yeşil dönüşüm süreci hızlanacak. Yine küresel ölçekte güçlenen temassız ekonomi ile dijital dönüşüm de hızlanıyor. Sanayide dijital alt yapının oluşturulmasının 2022 yılında hızlanması bekleniyor.