2021’e damga vuracak 6 ödeme trendi

Bir yıl süren belirsizliğin ardından, geleceği tahmin etmeye çalışmak riskli görünebilir. Ancak markalar 2020’de zorluklarla karşılaşırken, korona virüs pandemisi iş dünyasının ve toplumun her alanında dijitalleşme trendlerini hızlandırdı. Sosyal mesafe önlemleri, markalarda, normal koşullar altında yıllar alabilecek bir dönüşüm başlattı. Bu süreçte davranışlar ve beklentiler kalıcı olarak değişim gösterdi.

2021 yılı başlarken, belirsizliğin büyük bir bölümü mevcudiyetini koruyor. Ancak ödeme alanındaki dijital dönüşüm hızlanacak. Korona virüs sürecinde e-ticarette görülen hızlı yükseliş kalıcı olacak. Özellikle de daha önce dijital alışverişe şüpheyle yaklaşanların, e-ticareti benimsemiş olması fark yaratacak. İşte 2021’in öne çıkacak ödeme trendleri:

1. Temassız ödemeler yaygınlaşacak

Pandemi ticaretle uğraşan herkesi, satışı tamamlamak için gerekli olan fiziki teması minimuma indirmek için çözüm yolları aramak zorunda bıraktı. Müşteriler ve çalışanlar, tuşlara ve nakde dokunmaya mesafeli yaklaştı. Bu da dijital cüzdanların ve temassız kartların kullanımını arttırdı.

Geçtiğimiz yıl aynı zamanda QR kodların müşteri deneyimindeki önemini de gösterdi. Örneğin QR kodlar, restoran menülerini inceleme ve sipariş verme konularında öne çıktı. 2020’de tüm dünyada, temassız ödemelerde %46 büyüme gerçekleşti ve pandemi sonrasında da temassız ödemelere geçiş daha da yaygınlaşacak.

2. Online ve offline arasındaki fark önemini yitirecek

Geçtiğimiz yıl, eve sipariş ve mağazadan teslim hizmetleri önem kazandı. Perakende sektöründe ilk hamleyi yapanlar, uzun zaman önce müşterilerini online ve offline alışverişin entegrasyonuna alışkın hale getirmişti ve diğerleri bu trende yetişmeye çalışıyordu. Pandemi ortaya çıktığında ve müşteriler artık mağazalara giremediğinde, offline ve online alışverişin bir araya gelmesi perakende sektörü için hayati önem taşıdı.

Böylelikle pandemi sonrasında da bu dijital altyapı, kalıcı olacak. Birçok müşteri bu uygulamanın sağladığı kolaylığı tercih etmeye devam edecek ve perakendeciler de dijital işlemler aracılığıyla elde edilen verilerin daha iyi müşteri ilişkileri sağladığını fark edecek.

3. Platformlar küçük işletmelerin de, büyük markalarla aynı hizmetleri sunabilmesini sağlayacak

Pandemi küçük şirketleri dijital dönüşümle karşı karşıya bıraktı. Sürecin kalbinde, yeni bulut (cloud) platformları tarafından sağlanan dijital hizmetlere erişim aracı olarak görev yapan dijital ödemelere geçiş yer alıyor.

Ödemeleri ve hizmetleri tek bir bulut temelli platformda bir araya getirmek, küçük işletmelerin operasyonlarının farklı kısımlarının artık birbirinden bağımsız olamayacağı anlamına geliyor. Bir doktorun muayenehanesinde aynı platform, sigorta bilgilerini, hastaların tedavi planlarıyla ve randevu hatırlatıcılarıyla tek bir uygulama üzerinde bir araya getirebilir ve ödemeleri entegre edebilir.

Ödemelerin neredeyse her sektörde yazılım programlarına entegre edilmesiyle, 2021 yılında en küçük işletmeler bile, en büyük markalarla aynı hizmet kapasitesine sahip olabilecek.

4. Perakende ve gıdada üyelik modeli öne çıkacak

Tüketim markaları giderek artan bir şekilde üyelik modeline yöneliyor. Müşteriler, daha fazla alışveriş yapmalarını teşvik eden yıllık bir ücret ödüyor. Hızlı servis restoranları bu etkinin avantajını yakalamak için harekete geçti. Örneğin, Panera Bread’in aylık 8,99 dolarlık sınırsız kahve üyeliği, mağaza ziyaretleri ve gıda alışverişlerini arttırdı. Harcamaları teşvik etmesinin yanında, üyelik programları müşterileriyle ilgili daha önce ulaşamadığı verilere erişim sağlayabiliyor.

Restoranların ötesinde, yemek siparişi hizmeti sunan şirketler de, haftalık alışverişin yerini alacak üyelik paketleri sunuyor. Bu yıl daha fazla perakende şirketi, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve tüketici verilerine erişim sağlamak için üyelik programı sunmaya başlayacak.

5. Taksitle ödemeler yaygınlaşacak

Artan kolaylıklar ve hane halkı bütçelerinin daralmasıyla taksit seçenekleri yaygınlaştı. Y ve Z kuşağının yön verdiği bu trend, müşterilerin alışveriş yapmasını kolaylaştırıyor.

2021 yılında, “şimdi al sonra öde” hizmeti sağlayıcıları, bazıları daha uzun yıl süren anlaşmalara odaklanırken ve diğerleri, 50 dolarlık alışverişler için de taksit planları yaparken farklılaşıyor. Film ve dizi izleme platformlarından, yemek siparişine, her şeyi aydan aya ödemeye alışık olan hane halkları için, taksit planları, sabit bir bitiş tarihi olan üyelikler gibi görünüyor.

6. Temassız ödemeler müşterileri yeniden mağazalara çekecek

2019 yılında, Amazon, Amazon Go mağazalarını açarak dünyayı şaşırttı. 2020 yılında ise, minimum temas sağlayan mağaza içi deneyim yeni bir boyut kazandı ve kasaya olan yaklaşımı tamamen değiştirdi. Kasaların ortadan kalkması çalışanların, müşterilerle daha kişisel bir şekilde ilgilenmesini sağlıyor.

2021 yılında daha fazla mağazalar kasa işlemlerini, alışverişin daha önemsiz bir kısmı haline getirmek için çeşitli yöntemler arayacak. Birçok sağlayıcı, yüksek teknoloji kullanmak isteyen markalar için, Amazon Go sisteminin bir benzerini üretiyor. Diğerleri ise telefonla ödeme seçeneklerini değerlendirecek. Müşteriler kasaya gitmek yerine, aldıkları ürünleri akıllı telefonlarının kameralarıyla tarayacak, mobil uygulama üzerinden ödeme yapacak ve mağazadan çıkacak.