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“2021’de Türkiye, ABD ve Avrupa’nın ihracat merkezi olacak”

Koronavirüs salgınının Çin’den tüm dünyaya yayılması ile Çin’e uygulanan ekonomik ambargonun Türkiye’yi alternatif üretim yeri konumuna getireceğini belirten A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yeni döneminde bilişim ve teknoloji alanında Türkiye’nin Amerika ve Avrupa için alternatif pazar yeri olacağını söyledi. Akkuş, 2021’in Türkiye’ye yatırım yılı olacağını da vurguladı.

Ekonomi 12.02.2021, 11:27
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“2021’de Türkiye, ABD ve Avrupa’nın ihracat merkezi olacak”

Koronavirüs salgınının Çin’den tüm dünyaya yayılması ile Çin’e uygulanan ekonomik ambargonun Türkiye’yi alternatif üretim yeri konumuna getireceğini belirten A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yeni döneminde bilişim ve teknoloji alanında Türkiye’nin Amerika ve Avrupa için alternatif pazar yeri olacağını söyledi. Akkuş, 2021’in Türkiye’ye yatırım yılı olacağını da vurguladı.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, seçimlerden sonra ABD’nin yeni döneminde tüm dünyayı ve Türkiye’yi nelerin beklediğini konusunda açıklamalarda bulundu. Akkuş, ABD’nin yeni döneminde büyük yatırım fonları ve teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden aldığı duyuma göre dijitalleşme alanında G20 ülkelerine 2021’de büyük yatırımların olacağını aktardı.

Konu ile ilgili Akkuş, “2020’de pandeminin etkisiyle birçok sektör durma noktasına geldi. 2021 ise yatırım açısından 2020’nin yaralarının sarılacağı bir yıl olacak. Koronavirüsün etkisiyle tüm dünya dijital bir devrim yaşadı. Son ABD ziyaretimizde yatırımcıların dijitalleşmeyle ilgili bilişim şirketlerine yöneldiklerini gördük. G20 ülkelerinden biri olarak bilişim ve teknoloji şirketlerinin işletme bazında merkezi olabilecek konumda yer alıyoruz. Bugün ABD’deki bir telefon şirketi Hindistan’da bulunan bir call shop’tan hizmet alıyor. Siz ABD’deki bir telefon şirketini aradığınızda aslında Hindistan’a bağlanıyorsunuz ve oradan hizmet alıyorsunuz. Hindistan da bir G20 ülkesidir ve oradaki işgücü kullanılır. Amerika’daki bilişim şirketlerinin de büyük yatırımlarının bu ayağını tamamlayacak noktanın Türkiye olacağını düşünüyorum. Türkiye bulunduğu konumla Orta Doğu ve Avrupa’nın merkezinde yer alması, genç ve nitelikli nüfusu, nüfusun eğitimli olması bakımından bu yatırımlar için en ideal noktada bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Dijitale yatırım yapan şirketler önümüzdeki 10 yılın lideri olacak”

Pandemiyle birlikte tüm dünyada dijital devrim yaşandığını aktaran Akkuş, 2021’de Türkiye’nin yerli ve milli blockchain kripto parasını hayata geçireceğini ilk kez katıldığı televizyon programında açıkladı.

Akkuş, hayatın her alanında dijitalleşmenin var olduğunu belirterek, “A&S Yatırım Holding olarak bir bilişim şirketi kurduk ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli blockchain kripto parasını hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Projenin yatırım bedeli 20 milyon TL olacak. Yazılım ekibimizle blockchain yazılımını bitirdik, Şubat ayı sonunda detaylarını tanıtımımızda anlatacağız. ABD’nin en büyük bilişim şirketlerinden biri geçtiğimiz günlerde 1.5 milyar dolarlık blockchain aldığını duyurdu. Holding olarak hayata geçireceğimiz blockchain kripto para ile ABD borsalarda da rahat alınıp satılabilecek, özellikle yazılımının da tüm dünyaya ihraç edilebileceği bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdiğimiz gibi bu işin nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz. Dijitale yatırım yapan şirketler önümüzdeki 10 yılın lideri olacak. Şirketlerin bu değişime hızlıca ayak uydurması şart” diye konuştu.

Bilişim-IT, sağlık, inşaat sektörlerine 1 milyar 700 milyon TL’lik yatırım yapıyor

2020’de medikal malzeme alanında Hadımköy’de Türkiye’nin en büyük maske üretim tesisini hayata geçiren holdingin, 2021’de maskenin yanında tulum, önlük, eldiven gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Avrupa ve ABD’ye ihracatını yapacağını bildirildi. Pandemiyle birlikte kamp sektörünün ön plana çıktığını belirten Akkuş, insanların artık karavanlarda yaşadığını, Avrupa’nın karavan üreticilerinin Türkiye’ye yatırım yaptığını belirterek Türkiye’nin şu anda karavan ihraç eder konumda olduğunu söyledi. Akkuş, “İnsanlar artık karavanlarda yaşamak, doğayla iç içe olmak istiyor. Bununla ilgili olarak biz de holding olarak pilot bölge seçtiğimiz İzmir’de 12 şiddetinde depreme dayanıklı ekolojik villalar hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Doğayla iç içe, kendi bahçesinde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bu projenin tanıtımını nisan ayında yapacağız” dedi.

Verilen bilgiye göre, 2021’de 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaşarak, 1 milyar 700 milyon TL’lik yatırımı Türkiye’ye kazandıracak olan A&S Yatırım Holding, bine yakın kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Holdingin yatırım yapacağı alanlar ise bilişim-IT, sağlık, inşaat sektörleri olacak.
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