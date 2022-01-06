banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

2021’de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu

Bursa yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tencere enflasyonun aralık ayında yüzde 18.39, yıllık ise yüzde 64.89 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışa ilaveten hazır yemek sektörünün ana girdileri olan gıda, enerji, ambalâj, temizlik malzemelerinin fiyatlarının da aşırı yükseldiğini, ayrıca 1 Ocaktan itibaren yeni asgari ücret ile işçilik giderlerinin de artacağını söyledi.

Ekonomi 06.01.2022, 15:54
2021’de tencere enflasyonu yüzde 64,89 oldu

Bursa yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tencere enflasyonun aralık ayında yüzde 18.39, yıllık ise yüzde 64.89 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışa ilaveten hazır yemek sektörünün ana girdileri olan gıda, enerji, ambalâj, temizlik malzemelerinin fiyatlarının da aşırı yükseldiğini, ayrıca 1 Ocaktan itibaren yeni asgari ücret ile işçilik giderlerinin de artacağını söyledi.

Genel enflasyona göre daha yüksek seyreden gıda fiyatlarının maliyetlerine getirdiği ilave yükleri müşterilerine anlatmak için 1 yıl önce Tencere Enflasyonu verilerini açıklamaya başladıklarını söyleyen Coşkun Dönmez, 2021 yılında yemek üretiminde kullandıkları gıda fiyatlarının yüzde 64,89 oranında arttığını söyledi. BUYSAD olarak tencere enflasyonunu açıklama nedenlerinin artan maliyetleri ve gerekçeleri hakkında kamuoyu ve müşterilerini bilgilendirmek olduğunu belirten Başkan Dönmez, “Yanlış anlaşılmak istemiyoruz. Bizim TÜİK’e alternatif olmak gibi bir gayemiz yok. Fakat âaliyet artışlarımızı kamuoyuna anlatmamız gerekiyor” dedi.

Coşkun Dönmez, mâliyetleri arttığında menü fiyatlarını güncellemek zorunda kaldıklarını da belirttiği açıklamasında, “Sık sık fiyat güncellemesi yapmak elbette bizim de isteğimiz bir şey değil. Ancak, rekabet şartları içinde paydaşlarımıza hem en uygun fiyatı, hem kaliteli yemek sunmanın çabası içindeyiz. Biz tendere enflasyonunu açıklayarak giderimizi kamuoyu ve müşterilerimize duyuruyoruz. Hazır yemek sektörü olarak ayakta kalmak zorundayız. Bu yüzden de anlayış bekliyoruz” dedi.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, yılın son çeyreğinde mâliyet artışlarının tavan yaptığını belirterek, temel hammaddeleri olan gıdanın yanında imalat aşamasında ve ürün sevkiyatındaki giderlerinin de arttığını söyledi. Doğalgaz, elektrik, ambalâj, deterjan, işçilik, akaryakıt, maliyetlerinin arttığını belirten Coşkun Dönmez, “Üretimde kullandığımız doğalgaz ve elektrik, sevkıyatta kullandığımız akaryakıt fiyatları arttı. Ambalaj fiyatları tavan yaptı. Sevkiyat araçlarının servis ve yedek parça mâliyetleri de arttı. Ayrıca bu araçları yenileme giderlerimiz de yükseldi. Hijyen ve sanitasyon sektörümüzün olmazsa olmazıdır. Bunu sağlamak için gerekli olan dezenfektan, deterjan ve diğer temizlik malzemelerinin fiyatları da çok arttı. Bu açıdan baktığımızda maalesef 2021 yılı hazır yemek sektörü için kayıp bir yıldır. Bilhassa yılın son çeyreğinde çok büyük sıkıntılar çektik” diye konuştu.

4 kap yemek en az 20 lira

Coşkun Dönmez, hazır yemek sanayicileri olarak ayakta kalabilmek için menü fiyatlarını artan mâliyetlere göre yeniden düzenlemek durumunda kaldıklarını da söyledi. Buna ilave olarak tedarikte yaşadıkları sıkıntılar yüzünden müşterilerinden aldıkları ödemelerin vadesini de kısaltmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Dönmez, “Maalesef fiyatlarımızın 4 yap yemeğin ekstralar hariç fiyatını 20 lira bandına çıkarmak zorundayız. 1 yıldan 6 aya düşürdüğümüz fiyat revizyon aralığını 3 veya 4 aylık dilimlere indirmek zorundayız. Birde maalesef tahsilat süremizi de kısaltmak durumundayız. Akis hâlde sektörümüzün ayakta kalması mümkün değil. Kaliteli hizmet vermeye devam etmek için bunları yapmak zorunda olduğumuzu belirtir, değerli müşterilerimizden anlayış beklediğimizi de ifade ederiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8