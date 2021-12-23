2021’de mobil aksesuar pazarı yüzde 50 büyüdü!

Gelişen teknolojilerle her geçen gün büyüyen ‘mobil aksesuar pazarı’, 2021 yılında Türkiye’de 25 milyon adet ve 10 milyar TL’lik hacme ulaştı. Covid-19 salgınıyla başlayan ve devam eden süreçte; evde geçirilen vaktin artması, evden çalışma modeli, evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması gibi sebeplerle kullanıcıların gaming kablolara, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank’lara olan talebi yükseldi. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Bu durum pazarı bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 oranında büyüttü. Ekonomide yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen; tüketicinin ihtiyaçları ve eğilimlerinin yanı sıra teknolojik aletlerin artık hayatımızda vazgeçilmez bir noktaya gelmiş olması, pazarın 2022 yılında da büyümeye devam etmesine neden olacak” dedi.

En büyük ihtiyacımız kesintisiz şarj!

Bu sene en çok tercih edilen mobil aksesuarların başında MagSafe destekli, Apple cihazları şarj eden kablosuz şarjlar ve dijital göstergeli şarj kabloları olduğunu söyleyen Uçurum, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo olarak, MagSafe Powerbank Charger’la iPhone 12 ve iPhone 13 serisi kullanıcılarına şarj konusunda uygun fiyatlı yüksek kaliteli alternatifler sunduk ve büyük talep gördük. Ayrıca Apple Watch, Airpods ve iPhone aynı anda şarj edebilen ve MagSafe ile uyumlu şarj ünitemiz de Apple’ın 3’te birine denk gelen fiyatı ve iddialı tasarımıyla çok tercih edildi. Mcdodo’nun en iddialı olduğu alan olan yüksek hızlı şarj kablolarında ise akım gösteren LED kablolar bu yıl çok revaçtaydı. Bu açıdan bakınca en büyük mobil aksesuar talebinin şarjlarda olduğunu görüyoruz.”

Mcdodo olarak en büyük hedeflerinin; Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak olduğunu söyleyen Uçurum, mobil aksesuarda 2022’in öne çıkacak trendlerini de şöyle anlattı:

Telefon başına 5-6 aksesuar satılıyor

Türkiye’de kullanıcılar, telefon başına ortalama 5 aksesuar alıyor. Bu aksesuarlar kablo, adaptör, kılıf, kırılmaz cam ve kulaklık oluyor. Çeşit olarak artmasa da seçenekler çoğaldıkça tercih edilen ürün sayısı artıyor.

MagSafe ürünlere talep daha da artacak

Bu yılın en çok tercih edilen ürünlerinden olan ve başta Apple olmak üzere pek çok akıllı cihazla uyumlu, MagSafe destekli şarjlar; 2022’de de daha büyük bir kitleye hitap edecek.

Hızlı şarj, en hızlı büyüyen alan

Cep telefonlarının özellikleri artarken bataryaları bu hıza yetişemiyor. Bu durumda hızlı şarj aletleri kurtarıcı oluyor. Yarım saatte yüzde 50 dolum yapabilen ‘GaN’ teknolojili adaptörler 2021’de de çok talep gördü ama 2022’nin gözdesi olacak.

Oyuncular, işlevsel ve dayanıklı kablo istiyor

Mobil oyuna olan ilgi arttıkça tüketicilerin ihtiyacı da değişiyor. Yüksek kaliteyle üretilen ışıklı şarj ve data kabloları akıllı cihazları aşırı yüklemeden ve ısınmadan koruyor. Yüzde 40 daha hızlı şarj için 2.4A’yı destekleyen kabloların dayanıklılığı için örgülü yumuşak naylon materyaller kullanılıyor. Şarj olduğunda otomatik bağlantı kesme gibi güvenli şarj özelliği bulunan ürünler, mobil oyun meraklıları için büyük avantaj sağlıyor. Yüksek teknolojiyle üretilen kablolar, bu yıl da çok tercih edilecek.