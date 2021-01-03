2021’de İzmir gayrimenkul sektörünü neler bekliyor?

Gayrimenkul ekonomisi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul PR, İzmir’in İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki trendleri ve öngörülerini açıkladı. Her şeyin değiştiği hayatımızda tüketicilerin gayrimenkul edinme motivasyonlarının da değiştiğinin altını çizen Gayrimenkul PR, ekonomik krizin daha da koyulaşacağı yeni dönemde gerçek alıcı kitlesinin azalacağını ve inşaat şirketlerinin rekabette üstünlüğü sağlayıcı etkiler yaratmak için az olan müşteri kitlesine sahip olmak için ikna edici ve kararlı alıcı kitlesi yaratıcı Advertorial yöntemini şirketlerine yükleyip, pazarlama stratejilerini yeniden başlatacaklarını öne sürdü

İşte O Analiz

İzmir genelinde konut fiyatları piyasa rayiç bedellerinden oldukça yüksek fiyatlarda satışa sunulmaya devam ediyor. Avantajlı kredi döneminin yarattığı suni alım ve kaos yaşandı ve o dönemde köpürtülmüş fiyatlardan konutlar alıcı bulduğu için inşaat firmaları ve mülk sahipleri konut fiyatlarını düşürmüyorlar. 2 aylık bu dönem, İzmir’deki emlak endeks değerlerini alt üst etti. İzmir gayrimenkul sektöründe fiyatları satıcıların değil, alıcıların belirlediği bir piyasaya doğru gidiyoruz. İzmir’de konut satışları bir önceki yılın Kasım ayında göre yüzde 28 oranında düşmesine rağmen, fiyatlar hala piyasa rayiç bedellerinin çok üstünde. Fiyatlar makul seviyelere düşmediği sürece tüketicilerin ertelenmiş konut talepleri artacak ve İzmir’de ‘konut balonu’ oluşacak. Ekonomik kriz ve mali piyasa araçlarının sağladığı yüksek getiri oranları İzmir’de gayrimenkul satışlarını uzun süre olumsuz etkileyecek

İnşaat firmaları ve emlak ofisleri satış stratejilerini güncelleyecek

İzmir’de aktif 17 fay hattının bulunması depreme dayanıklı ve yeni konut projelerinin satış şansını artıracak. Deprem, tüketicilerin İzmir’deki gayrimenkullere kuşkuyla yaklaşmasına neden olduğu için inşaat firmaları ve emlak ofisleri eski alışkanlıklarla konut satmakta zorlanacaklar. Gayrimenkul satışında alternatif müşteri kanalları yaratan ve pazarlamayı kısa sürede satışa çeviren değer artırıcı, tüketicileri ikna edici ve kararlı müşteri kitlesi oluşturucu Advertorial yöntem, İzmirli inşaat firmaları ve emlak ofisleri tarafından temel satış stratejisi olarak kullanılacak

2021 yılında İzmir’deki en büyük yenilik, kentsel dönüşüm ve özellikleri olarak site şeklinde konut projeleri olacak. İzmir’in zemini sağlam ve rakımı yüksek bölgelerinde yeni konut projeleri yapılacak. Konak, Bayraklı, Bornova Karşıyaka’nın büyük bir bölümü ada bazında yapılacak projelerle yenilenmeye başlayacak. Alsancak’ın trafik yoğunluğunun olduğu alanlardaki konut projeleri bölgedeki sosyal dokuyu da değiştirecek. Halkapınar ve civarında yoğunlaşan konut projelerinde oturumların başlamasının ardından bölgedeki trafik daha da artacak. Bornova’da birbiri ardına yükselecek olan yüksek katlı konut projeleri, bölgenin demografik yapısını değiştirirken, ticaret hacmini büyütecek. Bayraklı’da az katlı konutların yapımıyla yeni yaşam alanları yaratılacak. İzmir’in kıyı şeritlerinde yapılan villa ve konut projeleri cazibesini koruyacak. Ancak bu bölgelerin aktif fay hattında olmasından ötürü, yapı stokunun yenilenmesi zorunlu olacak. Narlıdere’de zemini sağlam bölgelerde yapımı devam eden veya tamamlanan konut projeleri dikkat çekmeye devam edecek. Güzelbahçe ve Urla’da son aylarda fiyatların köpürtülmesinden dolayı, gerçek alıcılar satın almaktan ziyade uzun vadeli kiralamaya yönelecek. Çeşme’de düzenli yaşam artacağı için tüketicilerin özellikle 2+1 konut talebi oluşacak. İlçede planları devam eden imar çalışmalarının çoğu uygulanmaya başlayacak ve hem yapı stoku yenilecek hem de yeni konut projeleriyle Çeşme’de alternatif yaşam alanları oluşturulacak. Seferihisar, Menderes, Foça gibi ilçelerde konut talebi canlılığını koruyacak. İzmir 2021 yılında genel olarak nitelikli göç almaya devam edecek

İzmir konut sektörü 2021’i satış anlamında durağan geçirecek. Alternatifi olmayan özellikleri olan gayrimenkuller doğru fiyattan satışa çıkarıldığı taktirde zamandan ve mali piyasalardan etkilenmeyecek. İnşaat firmaları ürettikleri konut projelerini finansmana dönüştürme hızını değer artırıcı advertorial yöntemlerle canlandıracak

İzmir’de kendi enerjisini üreten, su toplayan konut projeleri ve akıllı villalar yapılacak. Lüks konut anlayışı yeniden şekillenecek. Daha fazla kullanım alanı yaratan gayrimenkul talepleri artacak. İnşaat maliyetleri süreli arttığını için konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Pandemi ile birlikte geniş bahçeli villaların ve sosyal yaşam alanları olan geniş metrekareli residence daireler tercih edilmeye devam edilecek

İzmir’de yapımı tamamlanan veya devam eden plaza türündeki ofislerin konuta çevrilmesinin planlarını yapılacak

Pandemi daha uzun yıllar boyu insanların hayatında var olmaya devam edeceği için gayrimenkuller yeni bir yaşam standardı getirecek. İnsanlar artık merkezde ve kalabalıkta yaşamayı tercih etmedikleri için kentin karmaşasınızdan uzak sosyal olanakları ve geniş bahçe alanları olan konut projelerine ve site şeklindeki villalara yönelecek. Yeni dönemde gayrimenkullerde en çok öne çıkan özellik, güvenlikli konut kavramı olacak

Faiz oranlarının yükselmesi sebebiyle konut satışlarında uzun bir süre durağanlık devam edecek. İpotekli satışlar da düşecek

Arsa, arazi ve tarla satışlarında canlılık devam edecek

İzmir’de yaşanacak kuraklık ve su kesintileri yeni dönemde sıkça görülecek. Deniz suyunun arıtılması projeleri gündeme gelecek. İzmir’de yenilenebilir enerji alanlarına doğrudan yatırımlar kamu desteğiyle artacak

Yabancılara konut satışında İzmir’de bir canlılık görülecek. AB ülkelerinde yaşanan ayrılıklar ve kaoslar gurbetçileri İzmir’den konut almaya teşvik edecek

Gayrimenkul satış-pazarlama alanlarında köklü değişimler yaşanacak. Taşınmaz ticaretinin uygulanmaya başlanmasıyla, emlak satış sektörü bütünüyle ekonomistlerin söz sahibi olacağı bir döneme girecek