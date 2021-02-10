2021’de gayrimenkulde yeni rekorlar kırılabilir

Faiz indiriminin etkisi oldu

Pandemiye rağmen gayrimenkule olan talebin düşmediğini belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “2020’de gayrimenkulde 2 milyon 678 bin 74 satış işlemi gerçekleşti. Özellikle 2. elde satışlardaki gerçekleşen 1 milyon 29 binlik konut satışında pandemi dönemindeki faiz indiriminin çok büyük etkisi oldu” dedi.

İkinci el hareketli

Gayrimenkul sektörünün 2021 beklentilerini de değerlendiren Alp, ikinci el satışlarına ilginin büyük olduğunu belirterek “İkinci el çok hareketli. Mevcut faiz oranları düşerse gayrimenkulde hareketlilik daha da artacak. Bu durumda yeni rekorların gelmesi kaçınılmaz” diye konuştu.

Bodrum’a ilgi yüksek

Bazı il ve ilçelere talebin yüksek olduğunun bilgisini veren Alp, “Bodrum, Çeşme, Alanya gibi ilçeler bunların başında geliyor. Son bir yılda büyük ilgi gören Bodrum’da gayrimenkul fiyatları katlandı. İlçedeki konutların fiyatları yüzde 49 oranında değer kazanırken kiralar ise yüzde 18 oranında yükseldi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 715 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 340 bin 670 TL oldu. İlçedeki ortalama kira ücreti ise 2 bin 932 TL. Konutun kendini amorti etmesi ise 30 yıl. Bu talep bu yıl da devam edecek. Bodrum’da birçok yeni proje hayata geçiyor” ifadelerini kullandı.