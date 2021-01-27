2021’de çiftçiye destek artacak

Akyurt Belediye Meclisi Ocak Ayı meclis oturumunda Akyurtlu çiftçilere yapılacak olan desteklemeler görüşüldü.

Akyurt ilçesinin toprak yapısı ve iklim koşulları göz önüne alındığında tarım faaliyetlerinde sebze üretiminin önemli bir yere sahip olduğu belirtilirken üreticilere desteklemelerin artırılması kararlaştırıldı. Buna göre sebze üretimi yapan çiftçilere 2021 yılında yüzde 75 hibe, yüzde 25 katkı payı ile sebze fidesi dağıtımının yapılması planlanıyor.

Arıcılar desteklenmeye devam edecek

Akyurt Belediye Meclisi’nde görüşülen bir diğer konu ise arıcıların da desteklenmesi oldu. Hem ticari olarak hem de hobi olarak arıcılık yapanlar sayesinde bu işle uğraşanların sayısının her geçen gün arttığı belirtilirken yüzde 100 hibeli arılı kovan desteğinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021’de devam edeceği vurgulandı. Diğer taraftan arıların gezinme alanlarına dikilmesi için bal üretiminde etkili olan tıbbi ve aromatik bitkilerden lavanta, kekik, ada çayı ve arı otunun da çiftçilere dağıtılması kararlaştırıldı.

Akyurtlu çiftçiler tarafından en çok yetiştirilen ürünler arasında yer alan arpa, buğday, nohut tohumunun yüzde 75 hibe ile dağıtımının devam edeceği, aşılı meyve fidanlarının da yüzde 50 hibe, yüzde 50 katkı payı ile dağıtımın yapılacağı belirtildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık geçtiğimiz yıl yapılan desteklemelerin Akyurtlu çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek “Akyurt sanayinin yanında tarım ve hayvancılıkla öne çıkacak. Bu düşünceyle geçtiğimiz yıl tarım ve hayvancılıkta çiftçilerimize belirli konularda hibeli destek verdik. Sonuçları bizi de çok memnun etti. Bu nedenle 2021 yılında da arılı kovan, meyve fidanı ve tohum desteğini sürdüreceğiz. Tarımda çeşitliliğin artması, çiftçilerimiz ve Akyurt için oldukça verimli sonuçları da beraberinde getirecektir” dedi.