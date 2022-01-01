2021 yılını 9 milyonu aşkın turistle tamamlayan Antalya’ya en çok turist Rusya’dan geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya’ya hava yoluyla ve deniz yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 9 milyon 094 bin 051 kişi olarak gerçekleşti. Antalya’ya en çok turist 3 milyon 586 bin 928 ile Rusya’dan geldi.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’yı 2021 yılında 9 milyonu aşkın turist ziyaret etti. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yolu ve deniz yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyon 094 bin 051 kişi olarak gerçekleşti. Bu turistlerin 8 milyon 982 bin 333’ü Antalya Hava Limanı’ndan, 108 bin 202’si Gazipaşa Hava Limanı’ndan, 3 bin 516’sı Deniz Hudut Kapıları’ndan şehri ziyaret etti.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte 2021 yılının turizm verileri yüzleri güldürürken sektör temsilcileri 2022 yılına daha umutlu bakıyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında misafirlerine sağlıklı ve güvenli tatil imkânı sunulan şehirde, salgın tedbirleri kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Turist sayıları 2020’ye göre yüzde 164 Arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya’da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2021 yılın turizm verileri bir önceki yıla göre büyük artış gösterdi. 2021 yılının 1 Ocak- 31 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 164 artış kaydederek 9 milyon 090 bin 535’e ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 439 bin 758 olarak kaydedilmişti.

Aralık ayında gelen turist sayısında artış var

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Antalya’yı Aralık ayında ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 213 artışla tamamladı. 2020 Aralık ayında 61 bin 848 turistin ziyaret ettiği Antalya’yı 2021 yılı Aralık ayında 193 bin 542 turist ziyaret etti. Bu rakamlarla 2021 Aralık ayı şehri en çok turistin ziyaret ettiği tüm zamanların en iyi 3’üncü Aralık ayı oldu.

Şehri deniz yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 bin 516 kişi

Deniz Hudut Kapıları’ndan alınan verilere göre Antalya’yı 2021 yılında Antalya Merkez, Alanya, Kaş, Finike, ve Kemer olmak üzere deniz yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 bin 516 olarak gerçekleşti.

Liderlik yine Rusya’da

Ocak-Aralık ayı dönemleri arasında Antalya’ya en çok turist 3 milyon 586 bin 928 ile Rusya’dan geldi. Bu rakam 2021 yılı toplam turist sayısının yüzde 41’ine tekabül ederken Rusya’yı, 1 milyon 271 bin 672 turistle Ukrayna, 1 milyon 268 bin 179 turistle Almanya ve 416 bin 924 turistle Polonya takip etti. Polonya’yı ise sırasıyla Kazakistan, Romanya, Belarus, Hollanda, Moldova ve Litvanya takip etti.