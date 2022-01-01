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’’2021 yılında gayrimenkulde satış rekoru kırıldı’’

Gayrimenkulde satış rekoru kırıldığını ifade eden Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı, ’’2021 yılı toplam işlem sayıları açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 20 bin 225 satış işlemi gerçekleşti. Bu satışlardan da 24 milyar 319 milyon 817bin 134 liralık tapu harcı tahsil edildi.

Ekonomi 01.01.2022, 09:51
’’2021 yılında gayrimenkulde satış rekoru kırıldı’’

Gayrimenkulde satış rekoru kırıldığını ifade eden Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı, ’’2021 yılı toplam işlem sayıları açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 20 bin 225 satış işlemi gerçekleşti. Bu satışlardan da 24 milyar 319 milyon 817bin 134 liralık tapu harcı tahsil edildi.

Gayrimenkul, Türkiye’de önemli en önemli yatırım araçlarının başında geliyor. 2021 yılında vatandaşların gayrimenkule ilgisi artarken, satış rekorlarının kırıldığı belirtiliyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2021 yılındaki satış rakamları tüm zamanların rekoru oldu. İlk defa 3 milyon sınırı aşılmış oldu. Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısı 14 milyon 623 bin 843 ile bir önceki yıla göre yüzde 31,33 arttı. Elde edilen toplam tapu harcı gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 29,44artarak 24 milyar 319milyon 817 bin 134 lira olarak gerçekleşti. Ayrıca gene 2021 yılında toplamda 1 milyon 295 bin 371 ipotek, 478 bin 641 intikal, 28 bin 929 taksim ve 14 bin 239 bağış işlemi yapıldı” dedi.

’’Yeni rekor kırılmış oldu’’

Tüm gayrimenkul türlerinde yeni bir satış rekorunun 2021 yılında kırılmış olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Şimdiye kadar en çok satış 2 milyon 678 bin 74 ile 2020 yılında yapılmıştı. Şimdi ise 3 milyon 20 bin 225 adet ile yeni bir rekor kırılmış oldu. Rekoru getiren ise konut satışlarından ziyade özellikle arsa ve arazi satışları oldu. Aylara göre baktığımızda da en çok tapu işlemi 1 milyon 745 bin ile Aralık ayında yapıldı” şeklinde konuştu.

’’İller bazında ilk sırada İstanbul var’’

İl bazında tapu işlem sayıları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “2021 yılında İstanbul’da 1 milyon 579 bin 440, Ankara’da 1 milyon 17 bin 686, İzmir’de 696 bin 257, Antalya’da 546 bin 230, Bursa’da 509 bin 1, Konya’da 497 bin 408, Adana’da 435 bin 170, Mersin’de 380 bin 7, Gaziantep’te 325 bin 331 ve Kocaeli’nde 324 bin 974 tapu işlemi yapıldı” açıklamasında bulundu.

’’Gayrimenkul en güvenilir yatırım aracı’’

Gayrimenkulün bu yıl da en güvenilir yatırım aracı olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Para ve sermaye piyasaları ile kıyasladığımızda en çok artış sağlayan yatırım aracı gayrimenkul oldu. Birçok ilde gayrimenkul fiyatlarındaki artış yüzde 60’ı geçti. 2022 yılında da yeni gayrimenkul üretiminin artacağı bir yıl bizleri bekliyor” diye konuştu.

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