2021 yılında Akbank’tan ülke ekonomisine 485 milyar TL kredi desteği

“2021 yılında ekonomimize 485 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, Akbank’ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “2021 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 397 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 485 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 454 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 763 milyar TL’ye ulaştı. %21,1 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yapmaya devam ettik. Bankamız bu yıl 4 milyar 513 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 12 milyar 127 milyon TL konsolide net kâr elde etti.”

“2021 sürdürülebilirlik hedeflerimiz bağlamında önemli ilerlemeler kaydettiğimiz bir yıl oldu”

“Sürdürülebilirlik yolculuğumuz çok öncelere dayansa da gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak 2021 yılında iş stratejimizi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı güncelledik. Geniş bir paydaş kitlesiyle yaptığımız çalışmaların neticesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde önceliklendireceğimiz dört değer alanı belirledik. Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliğinden oluşan bu değer alanlarında kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. 2021’in sürdürülebilirlik hedeflerimiz bağlamında önemli ilerlemeler kaydettiğimiz bir yıl olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu alanlardaki çalışmalarımızla, çevresel ayak izimizi azaltırken, toplumumuza ve doğaya olumlu etkilerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”