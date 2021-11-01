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2021 yılında 83 yeni otel teşvik aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı verilerden derlenen otel yatırımları verilerine göre, Türkiye’de konaklama sektörü, 2021 yılının 9 aylık döneminde 121 adet otel yatırımı için teşvik aldı. Sektörün yatırım projelerinden 83 adedi yeni oteller ile yapılacak. 38 adet tesis de yenileme olacak. Öte yandan, yeni otel bütçelerinde, 22 adet 4 yıldızlı yeni otellere, 35 adet 3 yıldızlı yeni otellere bütçe ayrıldı.

Ekonomi 01.11.2021, 14:21
2021 yılında 83 yeni otel teşvik aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı verilerden derlenen otel yatırımları verilerine göre, Türkiye’de konaklama sektörü, 2021 yılının 9 aylık döneminde 121 adet otel yatırımı için teşvik aldı. Sektörün yatırım projelerinden 83 adedi yeni oteller ile yapılacak. 38 adet tesis de yenileme olacak. Öte yandan, yeni otel bütçelerinde, 22 adet 4 yıldızlı yeni otellere, 35 adet 3 yıldızlı yeni otellere bütçe ayrıldı.

Bütçe büyüklüğünde ilk sırayı Antalya alırken onu; İstanbul, Ankara, Muğla, Çanakkale ve Erzurum izledi. Ocak-Eylül döneminde planlanan otel yatırımlarında 38 otelde yenileme öngörülürken, 14 bin 491 yatak yenilenecek. Bu faaliyetlerle 543 kişi iş bulacak. Yeni otellerde 12 bin 789 yatak ve 3 bin 368 istihdam devreye girecek.

“İngiltere, Türkiye için karantinayı kaldırdı”

İngiltere’nin Türkiye’de yapılan aşıları tanıması 10 günlük ev karantinası uygulamasını da değiştirdi. Sekizinci günde PCR zorunluluğu da kaldırıldı. İngiltere’nin sadece Birleşik Krallık, AB, ABD, EFTA ülkelerindeki aşıları tanıması nedeniyle Türkiye’den Londra veya diğer şehirlere gidecek olanlara karantina süresi 10 gün ev karantinası olarak uygulanırken, ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde ve sekizinci günde PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu. Fakat İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması sonrasında Türkiye’de yapılan aşıları da tanımasıyla artık İngiltere’de karantina süresi zorunluluğu kalktı. Türkiye’de yapılmış Covid-19 aşılarına dair sertifikaların İngiltere tarafından tanınacağı açıklandı. Söz konusu uygulama 11 Ekim, saat 04.00 itibarıyla geçerli oldu. Ayrıca, Ekim ayı sonu itibarıyla, Türkiye’den İngiltere’ye giden tam olarak aşılanmış yolcuların ikinci gün PCR testi yerine, daha düşük maliyetli ve daha hızlı sonuç veren "lateral flow" (antijen) testi yaptırmaları da mümkün olacak.

“Antalya kış sezonunda fuarlarla kazanacak”

Fuarcılık sektörü, ülke ve kent ekonomisinin can damarlarından birini oluşturuyor. Kış turizminin başladığı bu dönemlerde fuar ziyaretçilerinin kente akın etmesi tüm sektörlerde bir hareketlilik getiriyor. Bu nedenle fuarlar, Antalya ekonomisine daha çok kazanç sağlarken, kent ekonomisinin 12 ay boyunca dinamik kalmasında büyük bir rol üstleniyor. Turizmin çeşitlendirilmesi gereken bu dönemde ANFAŞ Antalya Expo Center gerçekleştirdiği fuarlarla Antalya ve ülke ekonomisini kalkındırmak için çalışmalarına devam edecek. 18 - 21 Ocak 2022 tarihinde eş zamanlı düzenlenecek olan 32’inci Hotel Equipment ve 28’inci Food Product fuarıyla hem Antalya’ya hem de Türkiye’ye yıllardır olduğu gibi kazanmaya devam edecek.

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