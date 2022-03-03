2021 yılında 254 fuar düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istatistiklerine göre 2021 yılında yurt içinde toplam 254 fuar düzenlendi.

TOBB, 2021 yılı fuar istatistiklerini açıkladı. Düzenlenen toplam 254 fuarın 249’u ihtisas fuarı, 5’i genel fuar olarak gerçekleşirken, 154’ü ulusal fuar, 100’ü uluslararası fuar oldu. Sektörel bazda bakıldığında en fazla fuar 39 fuarla tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında gerçekleşti. Bunu 20 fuarla gıda, gıda işleme, içecek, teknoloji ve endüstrileri kategorisindeki fuarlar izledi. Fuarlarda toplam ziyaretçi sayısı 372 bin 833’ü yabancı olmak üzere 9 milyon 533 bin 125’e ulaştı. Ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 oranında artış gösterdiği dikkat çekti. En fazla ziyaretçi 2 milyon 245 bin 97 kişi ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlarda görüldü. Arkasından ise 2 milyon 72 bin 489 ziyaretçiyle kitap ve süreli yayınlar alanındaki fuarlar geldi. Düzenlenen 254 fuara toplam 30 bin 595 katılımcı iştirak etti. 7 bin 378 doğrudan ya da dolaylı yabancı katılımcı fuarlarda yer aldı.

İstanbul 113 fuar ile lider

Fuarların düzenlendiği şehirlerin istatistiklerine bakıldığında ise birinciliği 113 fuarla İstanbul, ikinciliği 21 fuarla Antalya, üçüncülüğü ise 15 fuarla İzmir aldı.