2021 yılında 19 bin girişim faaliyette bulundu

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2021 yılında 19 bin 1 girişim faaliyette bulundu. Faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon TL, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2021 yılında 19 bin 1 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 255 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 68 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 678 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon TL, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3’ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,0’ı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,7’si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 80,7’si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 14,6’sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,7’si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 39,5 artarken, üretim değeri yüzde 13,2 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 39,5, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 30,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 58,0 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 9,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 41,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 5,8 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda 2020 yılında 312 bin 221 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2021 yılında 316 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 70,2’sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,6’sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 23,2’sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 62 milyar 8 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,2’si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,1’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,7’si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3’ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7’i ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 847 iken erkek personel sayısı 158 bin 516 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,4 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 17 milyar 908 milyon TL oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 75,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 16,2 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 8,4 oldu.