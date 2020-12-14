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2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?
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2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?

2020 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde, 120 bini aşkın e-defter kullanıcısı bulunuyor. 1 Ocak 2021 tarihinde bu sayı artıyor. 5 milyon TL ciroya ulaşan ve 1 Temmuz tarihinde e-faturaya geçiş yapmış olan tüm firmalar, 1 Ocak 2021 tarihinde e-deftere geçiş yapmak zorundadırlar.

Ekonomi 14.12.2020, 13:05
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2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?

2013 yılından itibaren hayatımızda olan e-defterin ne olduğunu hatırlayalım. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in bildirmiş olduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve bastırılmaksızın kaydedilmesini sağlayan sistemdir. e-defter kapsamında olan 2 defter türü vardır; bu defterler Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirdir.

Gelecek yıl, hangi sektörler e-deftere geçiş yapacak

2021 yılına yaklaştığımız bugünlerde e-defter mükelleflerini neler bekliyor konusunda bilgiler veren Kolaysoft Teknoloji AŞ Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, e-deftere geçiş yapacak mükellefler ve sektörler hakkında şunları söyledi:

“Gelecek yılın başında; 5 milyon TL ciroyu bulan ve 1 Temmuz tarihinde e-faturaya geçmiş olan tüm mükellefler, 1 Ocak 2021’de e-deftere geçiş yapmak durumdadır. Geçiş yapacak sektörleri değerlendirdiğimizde, madeni yağlar gibi ürünleri üreten, imal ve ithal eden firmalar; EPDK lisansı olan firmalar, benzin istasyonları; alkol tütün ve benzeri ürünleri imal, inşa ve ithal eden firmalar; internet üzerinden ilan yayınlayıp, kendi web siteleri üzerinden mallarını alınıp satılmasına olanak sağlayan firmalar; hal kayıt sistemine kayıtlı firmalar ve bağımsız denetime dahil olan firmalar, e-deftere geçişlerini yapacaklardır” dedi.

KolayDefter, anahtar teslim portal hizmeti veriyor

Kolaysoft Teknoloji olarak, e-dönüşümün her aşamasında mükelleflere hizmet verdiklerini belirten Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, şunları kaydetti:

“e-fatura, e-arşiv fatura, esmm gibi e-dönüşüm uygulamalarının her aşamasında olduğu gibi, e-defterde de müşterilerimize anahtar teslim portal hizmeti veriyoruz. Mükellefler, resmi başvurular dahil, tüm aşamaları Kolaysoft’un portal arayüzü ile dakikalar içinde tamamlayabiliyorlar. Konusunda uzman ekibimiz, teknik ya da mevzuat konusunun tüm aşamalarında tam destek sağlıyor. Altyapı hizmeti verdiğimiz entegratörler ile birlikte yaklaşık 63 bini aşkın müşterimize hizmet veriyoruz ve e-dönüşüm uygulamalarında ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahibiz. Özetle mükellefler, KolayDefter ile herhangi bir modül ya da yazılım geliştirme bedeli ödemeksizin, e-defter gönderilerini ekonomik bedeller ile gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.

e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının aktarım zamanları nelerdir

2020 yılında, e-defter konusunda bazı alışkanlıkların dışına çıkıldığını anlatan Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Örneğin, e-defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirildi. Mükellefler, isterse eski alışkanlıklarını bozmadan aylık bazda defter gönderebilirler, isterlerse üçer aylık dönemlerde defter gönderimini yapabilirler. Bununla beraber, geçtiğimiz ekim ayında yayınlanan tebliğde, e-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu da geldi. Kolaysoft Teknoloji olarak, mevcut defterin 2.’nci kopyalarını da, GİB ile entegre yapımız sayesinde gönderimini sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları şu şekildedir.

2020 / Ocak - Şubat - Mart 15 Ocak 2021'e kadar

2020 / Nisan – Mayıs - Haziran 15 Şubat 2021'e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül 15 Mart 2021'e kadar

2020 / Ekim – Kasım - Aralık 15 Nisan 2021'e kadar

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