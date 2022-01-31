2021 yılı turizm geliri yüzde 103,2 artışla 24 milyar 482 milyon dolar oldu

Türkiye’nin 2021 yılı turizm geliri, yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin 2021 yılı turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Türkiye 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçtiğimiz yıl yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı. Yabancı ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçtiğimiz yıl yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı.

En çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Ukrayna

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artış ve 4 milyon 694 bin 422 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 175,73 artış ve 3 milyon 85 bin 215 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 106,49 artış ve 2 milyon 60 bin 8 ile kişi Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.

2021 Aralık’ta en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler arasında Bulgaristan ilk sırada

Türkiye’yi 2021 yılı Aralık ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artış ile Bulgaristan birinci, yüzde 299,04 artış ile Almanya ikinci, yüzde 357,10 artış ile İran üçüncü sırada yer aldı.

Aynı ayda, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.