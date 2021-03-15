2021 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gelişmeleri açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 119 milyar 579 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 3,1 artışla 96 milyar 409 milyon lira oldu.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 209 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 8,2 artarak 210 milyar 172 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 23 milyar 170 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde ise 984 milyon lira açık verdi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 757 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Şubat ayında 96 milyar 409 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 499 milyon TL harcama yapılmıştır. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında artarak 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yüzde 7,2 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 98 milyar 437 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL oldu.

2020 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 38,8 oranında artarak 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 9 iken 2021 yılında yüzde 10,9 oldu. 2021 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 oranında artarak 98 milyar 437 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,1 iken 2021 yılında yüzde 10,7 oldu.

2021 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 210,2 milyar TL, bütçe gelirleri 209,2 milyar TL ve bütçe açığı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 175,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 33,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

OCAK ŞUBAT DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 984 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 41 milyar 46 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 33 milyar 716 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 210 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 34 milyar 700 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 175 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artarak 210 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında artarak 175 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 209 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 177 milyar 664 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 25 milyar 135 milyon TL oldu.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 208 milyar 306 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 oranında artarak 209 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 oranında artarak 177 milyar 664 milyon TL oldu.