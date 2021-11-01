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2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ekonomi 01.11.2021, 14:32
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.