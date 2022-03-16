2021 Yılı Konut Kira Gelirleri (gmsi) Beyanı Özet Açıklamalar

2021 yılı için kira gelirlerinden istisna edilen tutar 7.000 TL dir.

Kira gelirlerinden mülk sahibi kaç dairesi olursa olsun hepsi için 7000 TL istisna uygulanır. Yani, kirada 1 dairesi olanda 5 dairesi olanda sadece 7.000 TL istisnadan faydalanabilecektir.

Diğer bir konu ise kira gelirlerinden düşülecek giderlerdir. Burada iki yöntem vardır.

Götürü Gider Yöntemi Gerçek Gider Yöntemi

Çoğunlukla tercih edilen Götürü gider yöntemi seçildiğinde kira gelirleri toplamından 7000 TL lik istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden % 15 götürü gider indirimi uygulanır. Kalan tutar vergi hesaplanacak tutardır.

Eğer sahibi olduğunuz mesken için faturalı/belgeli olmak şartı ile çeşitli harcamalar yaptı iseniz gerçek gider yöntemini tercih edebilirsiniz. Ancak hatırlatmak gerekir ki gerçek gider yöntemi seçildiğinde gelecek 2 yıl daha bu yöntemde kalmak zorundasınız. Yapılan giderlere ait belgeler de en az 5 yıl saklanmak zorundadır.

Her iki yönteme ait beyan verme şeklini birer örnekle açıklayalım:

Götürü Gider Yöntemine örnek ;

A kişisi 2021 yılı içinde sahibi olduğu meskenden toplam 12.000 TL kira geliri elde etmiş olsun (aylık 1000 TL kira)

Toplam Gelir : 12.000,00 TL

2021 Yılı İstisna : - 7.000,00 TL

Net : 5.000,00 TL

Götürü Gider( % 15) :- 750,00 TL (5 bin TL nin %15’i)

Vergi Hesaplanacak Tutar : 4.250,00 TL

Hesaplanan Vergi (%15 ) : 637,50 TL + Damga Vergisi

Gerçek Gider Yöntemine örnek;

Aynı örnekte A kişisinin gerçek gider yöntemini seçtiğini ve sahibi olduğu mesken için 2021 yılı içerisinde toplam 4.000 TL faturalı/belgeli harcama(gider) yaptığını düşünelim.

Burada önemli bir husus ise harcama tutarının tamamının gider olarak yazılamayacağıdır. Gider yazılacak tutarı aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz.

Gider Yazılması Gereken Tutar = Toplam Gider x Vergiye Tabi Gelir/Toplam Gelir

Örneğimizdeki hesaba göre,

Gider Yazılması Gereken Tutar = 4.000 x 5.000 / 12.000

Gider Yazılması Gereken Tutar = 1.666,67 TL olacaktır. (Gerçek Gider Tutarı)

Hesaplama:

Toplam Gelir : 12.000,00 TL

2021 Yılı İstisna :-7.000,00 TL

Net : 5.000,00 TL

Gerçek Gider : -1.666,67 TL

Vergi Hesaplanacak Tutar : 3.333,33 TL

Hesaplanan Vergi (%15 ) : 500,00 TL + Damga Vergisi

Not: Hesaplamalarda % 15 lik vergi dilimi alınmıştır. Elde edilen gelir arttığında vergi oranı da artacaktır. Bunun için 2021 yılı vergi dilimlerini inceleyiniz.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere mesken kira geliri elde edenlerin her iki yöntemi de kıyaslayarak seçim yapmalarında fayda olacaktır.

Beyanlar 31 Mart tarihine kadar internet üzerinden www.hazirbeyan.gib.gpv.tr adresinden giriş yapılarak “ 2021 Yılı Beyanname Doldur” bölümünden bilgilerini girerek beyanlarını verebilirler.

Çıkacak vergi ise yine aynı siteden veya kamu bankaları internet bankacılığından ödemeler/vergi ödemeleri adımlarından ödenebilir. 1.Taksit son ödeme günü 31 Mart 2022 , 2.taksit son ödeme günü ise 31 Temmuz 2022 dir.