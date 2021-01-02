2021 yılı günlük yemek bedeli istisnası açıklandı

Yeni tutar, geçen yıla oranla yüzde 8,7 artışla KDV hariç 25 TL olarak belirlendi. Yüzde 1’lik KDV oranı uygulaması 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldığından günlük yemek bedeli istisnası bu süreçte KDV dahil 25,25 TL; sonrasında yeniden yüzde 8 KDV oranı uygulamasına geçilmesi halinde ise KDV dahil 27 TL olacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, pandemi koşullarında ofisler zorunlu olarak evlere taşınmış olsa da çalışanlar için yemek hakkının kesintisiz devam etmesi gereken en önemli yan haklardan biri olduğunu vurguladı. Ayrıca tasarrufa en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde yemek kartı sisteminin yüzde 100’e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük avantaj sağladığını belirtti.

İşverenlerin ve çalışanların merakla beklediği, 2021 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV hariç 25 TL olarak açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, artan gıda maliyetleri karşısında çalışanları desteklemek adına daha fazla şirketin bu artışı uygulamasını beklediklerini belirtti. Yemek kartı sisteminin şirketler için vergi ve tasarruf avantajı sunduğuna da dikkat çeken Boztepe, “Devletin desteklediği öğle yemeği ödeneği ile şirketler; yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 gelir vergisi ve KDV’den muaf oluyorlar. Bu da işverenlere öğle yemeği giderinde yaklaşık yüzde 100’e varan vergi tasarrufu sağlıyor” dedi.

Pandemide yemek kartı kullanımı arttı

Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında birçok şirketin evden çalışmaya başladığını ifade eden Selçuk Boztepe, “Çalışma ortamlarını ofislerden zorunlu olarak evlere taşıyan çalışanlar için yemek hakkı devam eden en temel yan haklardan biridir. Biz de bu dönemde faaliyetlerine devam eden şirketlerin tamamına yakınının bu bilinçle çalışanlarına ödeme yapmaya devam ettiğini gördük. Bu süreçte ofiste çalışmaya devam eden çalışanların öğle yemeği alışkanlıklarında da değişiklikler yaşandı. Yemekhanesi olan, catering hizmeti alan veya kendi mutfağında yemek yaptıran şirketlerde artan hijyen kaygısı ile yemek kartı kullanımı tercih edildi. Dolayısıyla yemek kartı kullanımımız bir önceki yıla oranla artış gösterdi” dedi.

Bakiyeler ay sonunu bulmuyor

Covid-19 salgınının herkese sağlığın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Boztepe, “Pandemi ile sağlıklı beslenme ihtiyacı çalışanlar için eskisinden daha da önemli bir hale geldi. 2020’de müşterilerimizin yaklaşık yüzde 16’sı öğle yemeği ödeneğini hiç artırmazken Türkiye'nin dört bir yanındaki işverenlerin ortalama yemek ödeneği 22,2 TL oldu. Bir çalışanın enerji ihtiyacını karşılayacak sağlıklı bir öğle yemeğinde; çorba, ana yemek ve içeceklerden oluşan dengeli ve besleyici bir menü olması gerekiyor. Ancak çalışanların aylık olarak yenilenen kart bakiyeleri, onların ayın her günü böyle bir menüyü alabilmelerine ne yazık ki yetmiyor ve bakiyeler ortalama olarak ayın 20. gününde bitiyor. İşverenlere çalışanlarına ne kadar yemek ödeneği verebileceği konusunda destek olmak için her sene düzenli olarak yaptığımız araştırmada bu sene, temel bir öğle yemeği ortalama tutarının İstanbul'da 32 TL, Ankara ve İzmir'de 31 TL, Bursa'da 29 TL, Adana ise 28,5 TL civarında olduğunu gördük. Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan bu maliyetler ışığında çalışanların besleyici bir öğle yemeği yiyebilmeleri için geçen yıla oranla daha fazla şirketin açıklanan yeni tutar doğrultusunda ödeneklerinde düzenleme yapmasını bekliyoruz” dedi.

İster 1 ister 1.000 çalışanı olsun tüm şirketler ve çalışanlar için avantaj

Tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde şirketlerin akılcı çözümlerle hem kaynaklarını verimli kullanabileceklerini hem de çalışanlarının motivasyonlarını artırabileceklerini belirten Boztepe, “Tasarruf, günümüzde pandeminin de etkisiyle eskisinden çok daha önemli hale geldi. Devlet şirketlere yemek kartları ile öğle yemeği harcamalarında tasarruf etme imkanı tanıyor. Ticket Restaurant Yemek Kartı sistemimiz ile şirketler ister 1 ister 1.000 çalışanı olsun, öğle yemeğinde yaklaşık yüzde 100’e varan vergi tasarrufu imkanı elde ediyor. Türkiye genelindeki 45 binden fazla noktadan dilediği yemeği seçebilme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar ise nakit ödemeye göre çok daha pratik bir şekilde ister paket servisle ister restorana giderek öğle yemeği hizmetinden faydalanabiliyor ve mobil temassız ödeme yapabiliyor. Bu yönüyle yemek kartı, çalışanlardan iş verenlere tüm ekosistem için fayda sağlıyor” dedi.

Temassız ve güvenli yemek siparişi

Pandemi döneminde temassız ödemenin büyük önem kazandığını hatırlatan Boztepe, “2019 yılında lanse ettiğimiz Ticket Restaurant Yemek Kartı’mızın QR kod ile ödeme özelliği sayesinde kart taşıma, kartı kasiyere verme veya kartın pos cihazına değmesi gibi fiziksel temas gerektiren eski alışkanlıkları ve kartı unutma endişesini zaten rafa kaldırmıştık. 2020 yılının pandemi döneminde ise sektörde bir ilke imza attığımız NFC teknolojili EdenredPay dijital ödeme çözümümüzü kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu sayede mobil temassız ödeme hızı ve pratikliğini bir adım öteye taşıdık. Ardından hızla Dijital Kart’ımızı lanse ettik. Böylece müşterilerimizi, temassız ve hijyenik bir yöntem ile kart basım derdinden ve kargo teması gerektiren süreçlerden kurtardık. Mobil ödeme çözümlerimiz pandemi döneminde temassız ve hijyenik olma özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edildi ve kullanımı 2019 yılına göre katlanarak arttı” şeklinde konuştu.