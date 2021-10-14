2021 yılı dünyanın en büyük 20 ekonomisinde Türkiye yok

Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı veri ile dikkat çekti. Tan'ın paylaşımında 2021 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi listesini görülüyor. Listede ilk yirmi de yer almayan Türkiye, geçtiğimiz bir kaç yıldır ilk 20'de bulunuyordu.

Listede birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken son sırada ise İsviçre görülüyor. Türkiye ilk olarak 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girmişti. Tan'ın paylaşımına göre ise Türkiye şimdi listenin 21. sırasında yer alıyor.

İktidarın 2023 hedefleri arasında yıllık gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) 2 trilyon dolara çıkararak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak ve 500 milyar dolarlık ihracat yapmak vardı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">2021 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi <a href="https://t.co/Lk2nbn3S86">pic.twitter.com/Lk2nbn3S86</a></p>— Ambassador Namik Tan (@NamikTan) <a href="https://twitter.com/NamikTan/status/1448644287932084227?ref_src=twsrc%5Etfw">October 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>