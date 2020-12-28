2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi, milyonların beklediği açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 527 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3.013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Selçuk, beşeri ve iktisadi kaynakların daha etkin kullanılarak istihdam dostu büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi hedeflediklerini belirterek, “İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdam ile mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal güvencesini temin etmeyi,çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz.” dedi.

TÜRK-İŞ: RAKAM YETERLİ DEĞİL

Bakan Selçuk’tan sonra söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptığı açıklamada, “2021 yılında geçerli olacak asgari ücret gördüğünüz gibi işveren ve hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz.” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat

“Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yarışır gelir elde etmeleri için çaba göstermiştik.” diyen Nazmi Irgat şunları söyledi:

Komisyonun görevlendirdiği TÜİK bekar bir işçinin yaşama maliyetinin Kasım 2020 itibariyle 2 bin 792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yoktu.

Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Ayrıca 2021 yılında temel fiyat artışları da dikkate alınmadı bu belirlemede, refah artışından bir payda söz konusu değildi.

İşçi kesimi olarak işveren ve hükümetten net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklifi etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır.

Asgari ücret daha teshit edilirken eksiktir, bugünün şartlarına yetmeyecek bir rakam tespit edilmiştir. İnsan onuruna yaraşır bir hizmet bizim de tarafı olduğumuz uluslurarası sözleşmelerinin en önemli maddesinden biridir.

TÜRK-İŞ DÜN İLK KEZ RAKAM VERDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

TİSK: ENFLASYONUN 7 PUAN ÜZERİNDE

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Zorlu bir süreci beraber tecrübe etmiş olduk. Salgın sürecinden bu yana ikinci dünya savaşından bu yana küresel olarak en büyük kriz ile karşı karşıyayız. Bu durum en başta çalışanlar için zor. İşletmeler ve işverenler için de zor.

Devletler ve kamu sektörü için de yine büyük zorlukları içinde barındırıyor. Mart ayından bu yana ayrım yapmadan mücadele veriyoruz. Böyle bir ortamda asgari ücret belirlendi. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için haftalardır çalışıyor. Komisyonin değerlendirdiği birden çok kriter var.

Enflasyon, işsizlik, iş gücü maliyetleri, ülkemize yeni yatırım çekmek gibi gibi birden çok detay hesaba katılarak asgari ücret belirlenmiş oldu. Ne yazık ki salgınının etkileri sürüyor. İkinci dalgayla beraber birçok sektörde işletmeler faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Komisyon çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini dkkiate alarak zor koşullarda kararını nihai kararını verdi. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücret belirlenmiş oldu. Kararın hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.