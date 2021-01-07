banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Borsalar yeni rekor peşinde
Borsalar yeni rekor peşinde
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Güne başlarken kurlarda son durum ne?

“2021 Türkiye’ye yatırım yılı olacak”

2021 için 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaşan A&S Yatırım Holding, 220 milyon dolarlık yatırım kredisi ile 3 sektöre yatırım yapacak. Holding, Türkiye’de bilişim-IT, sağlık, gayrimenkul-inşaat sektörlerine toplamda 1 milyar 700 milyon TL yatırım kazandırıyor.

Ekonomi 07.01.2021, 09:12
6
“2021 Türkiye’ye yatırım yılı olacak”

2021 için 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaşan A&S Yatırım Holding, 220 milyon dolarlık yatırım kredisi ile 3 sektöre yatırım yapacak. Holding, Türkiye’de bilişim-IT, sağlık, gayrimenkul-inşaat sektörlerine toplamda 1 milyar 700 milyon TL yatırım kazandırıyor.

2021 için 5 banka bir yatırım fonuyla anlaşma sağladığını açıklayan A&S Yatırım Holding, Türkiye için 220 milyon dolarlık yatırım kredisi çıkardı. 2021 yılı içinde 3 sektöre yatırım yapacak olan A&S Yatırım Holding, bilişim IT, sağlık, gayrimenkul-inşaat sektörlerine toplamda 1 milyar 700 milyon TL yatırım yaparak katma değer sağlayacak.

Birçok projeye imza atan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2021’de Türkiye’ye 1 milyar 700 milyon TL yatırım getireceğini açıkladı. Yeni projeler hakkında bilgi veren Akkuş, “Global Mask markası için 2021’de bayilikler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedefliyoruz. 2021’in ilk aylarında 1 milyar TL’lik yatırımla medikal malzemede plastik hammadde üretim tesisi açacağız. E-ticaret alanında da yatırım yapacağız. Bu yatırımın bedeli ise 20 milyon TL olacak. Bilişim- IT, e-spor, sağlık merkezi, inşaat sektörüne 700 milyon TL ayırmış olup 2021’de toplam 1 milyar 700 milyon TL’lik yatırımı Türkiye’ye getireceğiz” şeklinde konuştu.

“NATO’nun resmi maske tedarikçisi olduk”

Yazılan kötü senaryolara rağmen 2020’yi yatırım yılı olarak değerlendiren Akkuş, “Ülkemizin siyasi ve ekonomik gücüne inanarak bu süreci az hasarla atlatacağımıza her zaman inandık. Global Mask adında Türkiye’nin en büyük maske üretim tesisini Hadımköy’de açtık. Global Gloves markasıyla eldiven üretimini üstlendik. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzeme alanında ilk yatırımı biz gerçekleştirdik. NATO’nun resmi maske tedarikçisi olduk. Ülkemizi gururlandıracak birçok ilke imza attık. A&S Yatırım Holding olarak 2020’de farklı alanlarda birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin yarınlarına inanarak gelecek vaat eden alanlarda, katma değer üreteceğiz ve gençler için çok sayıda proje ile genç istihdam sağlayacağız. Global Mask ile yurt içi ve yurtdışına bayilikler kanalıyla yaygınlaşacağız” dedi.

Verilen bilgiye göre holding, 2021’in ilk aylarında Sakarya’da plastik hammadde üretim tesisini hayata geçirecek, ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayacak. Bunların yanındae-ticaret sitesi ve anti-aging merkezi açacak. Sakarya’daki tesisin yatırım değeri 1 milyon TL iken, e-ticaret sitesinin yatırım değeri ise 20 milyon TL olacak. Alanında ünlü 25 ismin dükkanı e-ticaret platformunda yer alacak. Bu platform MENA, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da aktif olacak.

Ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşam sunulacak

Holdingin, İstanbul ve İzmir’de hayata geçireceği ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşam sunacağı, 12 şiddetinde depreme dayanıklı olarak hayata geçecek bu proje ile şehrin karmaşasından uzak doğal bir yaşam sunacağı belirtildi. Kendi kendine yetebilen bu villalarda insanlar hayvan besleyip, kendi sebze ve meyvesini yetiştirebilecek. Projenin yatırım bedeli ise 500 milyon TL olarak açıklandı.

“Sakarya’da plastik hammadde üretim tesisi açacak”

Eldivenin Malezya ve Tayvan’dan ithal edildiğini aktaran Akkuş, eldiven üretiminin gündemlerinde yer almadığını, piyasanın buna ihtiyacı olduğunu fark edince bu alana yöneldiklerinin altını çiziyor. Sakarya’da 1 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirecekleri fabrika hakkında Akkuş, “Maske yapan ekibimiz 3 ay boyunca eldiven için çalıştı. Tüm dünyanın buna ihtiyacı vardı. Şu anda talep oldukça yüksek. Tek sorunumuz ham madde. Talep bu denli yoğun olduğundan hammadde işine girecek, hammadde için yurtdışına ithal edilen paranın ülkemizde kalmasına öncülük edeceğiz, Türk mühendislerimizin ürettiği yüzde 100 yerli makinelerle plastik hammaddesi üretecek olup, tesisi de Sakarya’da kuracağız” açıklamasında bulundu.

E-ticaret sitesinde 25 ünlü ismin dükkanı yer alacak

Holding’in 2021’in Şubat sonunda açmayı planladığı e-ticaret sitesi 20 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçecek. Alanında ünlü 25 oyuncu ve modacının dükkanının yer alacağı platform ünlü e-ticaret platformları gibi alternatif bir pazar yeri olma özelliği taşıyıp, lüks AVM konseptinde tasarlanacak. Yapısal yönden Türkiye’de ilklerden biri olma özelliği gösteren platform için Hadımköy’de online alışverişin depolama merkezi kuruldu. Proje hakkında Akkuş, “Pandemiyle birlikte 8 milyar insan bir arada yaşayacak. Dünya ekonomisi artık dijital ağırlıklı büyüyecek, iş görüşmeleri, pazarlıklar, ürün tanıtımları, hatta ürünlerin kendileri bile dijital ortamda geliştirilecek. Dijitalleşmeye yatırım yapanlar, yeni ortama da daha çabuk ayak uyduracaklar. Biz de bu alanda yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu platform için 25 ünlü isimle anlaşma sağladık. Online alışverişte en çok tercih edilen mecra olmayı hedefliyoruz” dedi.

Web sitesinin aktif olacağı bölgeler hakkında bilgi veren Akkuş, MENA, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar gibi bölgeler olduğunu belirtti.

Holdingin, 2021 yılı için bine yakın kişiye de istihdam sağlamayı hedeflediği vurgulandı.
Yorumlar (0)
banner429
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12