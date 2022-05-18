2021'de Türkiye'de 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı

Türkiye'de 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %78,6'sı yerleşim yeri içinde %21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı

Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %49,3'ü, yaralanmaların %72,0'ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %50,7'si yaralanmaların ise %28,0'ı yerleşim yeri dışında oldu.

Trafik kaza istatistikleri, 2010-2021

kaynak: Tüik

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre %10,2 arttı

Türkiye'de 2021 yılında, Covid-19 salgını etkisinde geçen 2020 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %4,6, toplam kaza sayısı %20,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %25,1, maddi hasarlı kaza sayısı %19,8, toplam ölü sayısı %10,2 ve yaralı sayısı %21,4 arttı.

Kaynak: Tüik

Türkiye'de bin taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi



İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.



Trafik kazalarında ölenlerin %47,6'sını sürücüler oluşturdu



Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %47,6'sı sürücü, %30,3'ü yolcu, %22,1'i ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %77,2'sinin erkek, %22,8'inin kadın, yaralananların ise %70,5'inin erkek, %29,5'inin kadın olduğu görüldü.



Türkiye'de 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların %87,1'inin sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,6'sının taşıt, %1,8'inin yolcu ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %68,9'u gündüz meydana geldi



Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı kazanın %68,9'u gündüz, %28,4'ü gece ve %2,7'si alacakaranlıkta oldu.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %50,5'i iki araçlı kazalardan oluştu



Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, 2021 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaların %50,5'i iki araçlı, %43,6'sı tek araçlı ve %5,9'u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin %54,8'i tek araçlı, %38,9'u iki araçlı ve %6,3'ü çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise %52,0'ı iki araçlı, %40,7'si tek araçlı ve %7,3'ü çok araçlı kazalarda oluştu.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 308 bin 442 adet taşıt karıştı



Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 308 bin 442 taşıtın %49,4'ü otomobil, %20,9'u motosiklet, %15,1'i kamyonet, %2,3'ü çekici, %2,3'ü minibüs, %2,2'si kamyon, %1,6'sı otobüs, %0,9'u traktör ve %5,3'ü diğer taşıtlardan oluştu.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazaları en fazla Temmuz en az Şubat ayında oldu



Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı %11,7 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı %4,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların %15,7 pay ile en fazla Pazartesi günü ve %11,7 pay ile en az Pazar günü gerçekleştiği görüldü.