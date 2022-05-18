banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”

2021'de Türkiye'de 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı

TÜİK 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2021' verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi.

Ekonomi 18.05.2022, 11:19
2021'de Türkiye'de 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı

Türkiye'de 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %78,6'sı yerleşim yeri içinde %21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.
Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı

Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %49,3'ü, yaralanmaların %72,0'ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %50,7'si yaralanmaların ise %28,0'ı yerleşim yeri dışında oldu.

Trafik kaza istatistikleri, 2010-2021

kaynak: Tüik

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre %10,2 arttı

Türkiye'de 2021 yılında, Covid-19 salgını etkisinde geçen 2020 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %4,6, toplam kaza sayısı %20,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %25,1, maddi hasarlı kaza sayısı %19,8, toplam ölü sayısı %10,2 ve yaralı sayısı %21,4 arttı.

Kaynak: Tüik

Türkiye'de bin taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

Trafik kazalarında ölenlerin %47,6'sını sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %47,6'sı sürücü, %30,3'ü yolcu, %22,1'i ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %77,2'sinin erkek, %22,8'inin kadın, yaralananların ise %70,5'inin erkek, %29,5'inin kadın olduğu görüldü. 

Türkiye'de 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların %87,1'inin sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,6'sının taşıt, %1,8'inin yolcu ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %68,9'u gündüz meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı kazanın %68,9'u gündüz, %28,4'ü gece ve %2,7'si alacakaranlıkta oldu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %50,5'i iki araçlı kazalardan oluştu

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, 2021 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaların %50,5'i iki araçlı, %43,6'sı tek araçlı ve %5,9'u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin %54,8'i tek araçlı, %38,9'u iki araçlı ve %6,3'ü çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise %52,0'ı iki araçlı, %40,7'si tek araçlı ve %7,3'ü çok araçlı kazalarda oluştu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 308 bin 442 adet taşıt karıştı   
                                               
Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 308 bin 442 taşıtın %49,4'ü otomobil, %20,9'u motosiklet, %15,1'i kamyonet, %2,3'ü çekici, %2,3'ü minibüs, %2,2'si kamyon, %1,6'sı otobüs, %0,9'u traktör ve %5,3'ü diğer taşıtlardan oluştu. 

Ölümlü yaralanmalı trafik kazaları en fazla Temmuz en az Şubat ayında oldu

Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı %11,7 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı %4,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların %15,7 pay ile en fazla Pazartesi günü ve %11,7 pay ile en az Pazar günü gerçekleştiği görüldü.

#trafik kazası
Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
parçalı az bulutlu