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2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020’de faizsiz fonların yüzde 33,9 getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirterek “Bireysel fon performansı olarak da Katılım Emeklilik Hisse Fonu, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31’lik getiri ile yılı yine lider bitirdi. Diğer yandan da BES fonlarının enflasyonun üzerinde getiri sağlamasıyla gönüllü BES’in katılım sayısı da yükselişe geçerek 6 milyon 900 bin kişiye ulaştı” dedi.

Ekonomi 03.02.2021, 16:16
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2020’nin getiri şampiyonu faizsiz fonlar oldu

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) pandemide gördüğü ilgi ve güvenle derinleşme fırsatı bulduğunu belirterek, “Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan BES fonları ile sektör yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin kişiye, fon tutarı da 159 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyümede katılım esaslı BES’in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi’nde faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edilmesi ile bu kategorinin beklenenden daha derin ve kapsayıcı olduğu kanıtladı” dedi.

Halkın giderek daha fazla teveccüh gösterdiği faizsiz fonların sektöre doping etkisi yaptığını belirten Sincek, “2020’de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki yüzde 13,70’lik rakamdan yüzde 18,12’ye yükseldi. 2020’de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23’lük getiriye sahipken Emeklilik Gözetim Merkezi’nin hesapladığı EGM Faizsiz Tüm Endeksi verilerine göre sadece faizsiz fonlar ise yüzde 33,9 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlar yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Katılım Emeklilik olarak yüksekfon performansıyla BES’in cazibesinin artırılmasında öncü olduklarını aktaran Sincek, “Bireysel fon performansı olarak yıllardır üst üste getiri şampiyonu oluyoruz. Son olarak yüzde 59,72’lik getirisi ile 2019 yılının birincisi olan Katılım Emeklilik Hisse Fonu, 2020’de de şampiyon oldu. Hisse Fonumuz, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31’lik getiri ile yılı yine birinci tamamladı” ifadelerini kullandı.

BES, Türkiye’nin tasarruf dinamosu oldu

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Pandemi gibi zor bir zamanda BES, çok iyi bir sınav verdi. Geleceğin tahmin edilemediği ve yeni normallere dayalı yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diyoruz fakat nasıl olacağına dair ancak tahminlerde bulunabiliyoruz. Böylesine belirsiz bir ortamda BES, yatırımcıların ve geleceğini güvence altına almak isteyenlerin en güvenilir adresi oldu. Bu güveni de boşa çıkarmadı. BES; Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline gelerek en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi oldu. Yüzde 25 Devlet Katkısı, burada önemli bir avantaj olurken sektörün teknolojiye yatırım yapmasının ve bilgi birikimi yüksek çalışanların da bu yükselişte kritik rolü var. Müşterilerin de çalışanların da evlerde olduğu bir zamanda dijital kapasiteyle tüm bu başarılar gerçekleştirildi. Aşılamanın başlaması, pandemi sonrası yeni normallerimizin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ve yüksek fon başarılarıyla 2021’ye daha yüksek moralle girdik. Bu yükseliş grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyorum.”

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