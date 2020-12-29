2020’de hangi gayrimenkul yatırımcıları kazandı

Hareketli bir gündemle tüm sektörlerin hızlı ve köklü değişimlerden geçtiği bugünlerde sosyal yaşamın yanı sıra, modern çağın ve iş dünyasının barındırdığı yaşam biçimleri de bireyler tarafından sorgulanarak, alışılagelen düzene karşılık alternatif senaryolar oluşturulmaya başlandı. Hem pandemi hem de ekonomik dalgalanmaların etkileriyle, kentsel mekânlar ve yaşam alanlarına dair yeni soru işaretleri gündeme gelirken, büyük oranda dijitalleşen ilişkilenme biçimleri kentlileri doğaya daha yakın yerlerde yaşamanın yöntemlerini araştırmaya itti.

Tüm sektörlerin hızlı ve köklü değişimlerden geçtiği 2020 yılında hem pandemi hem de ekonomik dalgalanmaların etkileri köyden kente olan göçün yönünü, kentten köye çevirdi. uparazzi verilerine göre bu önlenemez hareketle 2020 yılındaki çiftçilik belgesi sayısı 1.803.000 kişiye ulaştı. uparazzi Genel Müdürü Hakan Erilkun, yoğun talep karşısında miktarı son 10 yılda %11 oranında azalmış olan tarım arazilerinin fiyatında sadece son üç ayda %40'a varan bir fiyat artışı yaşandığını belirtiyor.

Talepler özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Erilkun, ülkemizde ekilebilir tarım arazisi büyüklüğünün 23 milyon metrekare olduğunu, tarımda çalışan işçi sayısının azaldığını ancak özellikle son 1 yılda yerleşmek ve kendi tarımını yapmak üzere insanlarda kentten köye göç olgusunun hızlandığını belirtiyor. “5 yıl önceki ‘tarlayı ne yapayım’ düşüncesi yerini ‘nerede tarla almalıyım’ sorusuna bıraktı. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki arazilerde %40’a varan fiyat artışına neden olan talep yoğunluğundan ötürü devlet 3083 sayılı yasa kapsamında 1 milyon dekar büyüklüğünde bir alanı tarım arazisi olarak vatandaşa tarım yapması karşılığında uygun fiyatla sundu. Sadece bu gelişme ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde nüfusu 6 ayda %35 artan köyler bulunuyor. 2021’de geleneksel tarım dönemine dönüleceği verilerle çok açıktır ve ülke ekonomisi açısından memnuniyet vericidir.”

Yapılan çalışmada derlenen veriler ortaya koyuyor ki, bir on yılı daha geride bırakırken, alışılagelen yaşam biçimleri, çalışma yöntemleri ve eski usuller terk edilirken, yatırım kanadında arsa-arazi yatırımları gibi daha geleneksel kanallara yönelim gözleniyor. Döviz yerine kâr oranı yüksek, risksiz toprak yatırımları, 2021’de de rağbet görmeye devam edecek gibi görünüyor.

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