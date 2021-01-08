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2020 YILINDA YAKLAŞIK 82 MİLYON KİŞİ HAVA YOLUNU TERCİH ETTİ

2020 yılında yaklaşık 82 milyon kişi hava yolunu kullandı. Aralık ayında ise yaklaşık 5 milyon yolcu uçakla seyahat etti.

Ekonomi 08.01.2021, 10:03
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2020 YILINDA YAKLAŞIK 82 MİLYON KİŞİ HAVA YOLUNU TERCİH ETTİ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

KOVID-19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Türkiye bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve salgının başlangıcından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcular hava yolunun konforuyla buluştu. Fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı havalimanlarında yolcular seyahatlerine havacılık emniyeti ve uçuş güvenliği içerisinde devam ediyor.

ARALIK AYINDA 77 BİN UÇAK TRAFİĞİ

2020 yılı Aralık ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 41.979, dış hatlarda 19.955 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 77.288 oldu.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2.956.528, dış hat yolcu trafiği 1.924.772 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 4.883.520 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; aralık ayında iç hatlarda 37.623 ton, dış hatlarda 180.980 ton olmak üzere toplam 218.603 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANINDAN ARALIK AYINDA 14.943 UÇAK, 1.675.188 YOLCU HİZMET ALDI

İstanbul Havalimanında aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3.796, dış hatlarda 11.147 olmak üzere toplamda 14.943 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 399.188, dış hatlarda 1.276.000 olmak üzere toplamda 1.675.188 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanında on iki aylık sürede ise 185.642 uçak ve 23.409.132 yolcu trafiği gerçekleşti.

50 MİLYON KİŞİ İÇ HATLARI KULLANDI

On iki aylık (ocak-aralık) gerçekleşmelere göre ise;  havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 575.262, dış hatlarda 280.571 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1.057.247 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 49.621.174, dış hat yolcu trafiğinin 31.986.025 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 81.657.070 olarak gerçekleşti.

2,5 MİLYON TON YÜK TAŞINDI

On iki aylık dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 502.265 ton, dış hatlarda 1.901.694 ton olmak üzere toplamda 2.403.959 tona ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının on iki aylık döneminde 37.428 uçak trafiği oldu.

Böylece Atatürk ve İstanbul havalimanlarında aynı dönemde toplam 223.070 uçak trafiği gerçekleşti.

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