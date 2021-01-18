2020 yılında Türkiye'deki KOBİ'lerin sayısı ne kadar oldu?

Bültene göre, KOBİ'lerin illere dağılımında ilk sırayı 497 bin ile İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. KOBİ sayısı Ankara'da 135 bin, İzmir'de 119 bin, Bursa ve Antalya'da 70'er bin olarak belirlendi. KOBİ iş yeri sayısı söz konusu bir yıl içinde İstanbul'da 17 bin arttı. Artış rakamı Ankara ve İstanbul'da yaklaşık 5'er bin, Bursa ve Antalya'da da yaklaşık 3'er bin olarak belirlendi. İş yeri sayısı, perakende ticaretini izleyen bina inşaatında 126 bin, toptan ticarette 120 bin, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığında 117 bin, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde 100 bin olarak belirlendi. Ağustos ayı itibarıyla son bir yıl içinde KOBİ iş yeri sayısı perakende ticarette yaklaşık 12 bin, bina inşaatında 8 bin, toptan ticarette 10 bin, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığında 2 bin, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde 6 bin arttı. KOBİ iş yeri sayısındaki bu artış istihdama yansıdı. KOBİ'lerin istihdamı bir yılda 508 bin kişi artarak 11 milyon 256 bin kişiye ulaştı. Toplam istihdam (14 milyon 21 bin kişi) içindeki KOBİ istihdamının payı yüzde 80 olarak belirlendi.