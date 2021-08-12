2020 yılında küresel iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı

Türkiye’de CRIF grubu bünyesinde yer alan, çözüm ve hizmetleri CRIF tarafından Türkiye pazarına sunulan Dun & Bradstreet’in 2018-2020 yılları iflas verilerini içeren Küresel İflas Raporu açıklandı. Küresel İflas Raporu, Dun & Bradstreet Worldwide Network (WWN) üyeleri tarafından derlenen 36 ülkenin iflas verileri, Dun & Bradstreet’in deneyimli ekonomistleri tarafından analiz edilerek hazırlandı. Rapor, pandemi krizinin olumsuz etkilerine rağmen, 2020 yılında küresel anlamda şirket iflaslarının azaldığını ortaya koydu. Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu’na göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre küresel anlamda şirket iflaslarında yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş yaşandı. Rapora göre, küresel anlamda 2019 yılında 215 bine yakın şirket iflas ederken, pandemi krizinin olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında iflas eden şirket sayısı 183 bine geriledi.

Pandemi döneminde birçok ülkenin iflas süreçlerine ilişkin veri açıklamalarını durdurduğuna dikkat çekilen Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu’unda bilgi paylaşan ülkelerin neredeyse tamamında 2020 yılında iflas sayısında düşüş yaşandığının gözlemlendiği belirtiliyor. Raporda, “İflas verilerini açıklamaya devam eden 36 ülke içerisinde, bir önceki yıla göre 2020 yılında yüzde 14,7 oranında düşüş yaşanmıştır” denildi.

2020’de devlet destekleri ile sınırlanan iflaslarda, bu yıl ve gelecek yıl artış bekleniyor

Küresel İflas Raporu’nda pandeminin yarattığı ekonomik şokun ani talep daralması ve arz sorununa neden olduğu ve birçok firmanın nakit akışını olumsuz etkilediği belirtildi. Raporda bu nedenle ödemelerin önemli oranda geciktiğine de dikkat çekildi. Raporda aynı zamanda pandemi sonrasında devletlerin destek paketlerinin ve finans kurumlarının kendi bilançolarını korumak adına da olsa alacak/kredi ertelemesi gibi esneklikler sağlamasının, 2020 yılında iflas oranlarını bir önceki yıla göre düşürdüğü vurgulandı.

Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Markus Kuger, Küresel İflas Raporu için yaptığı değerlendirmede küresel acil durumun devam etmesinin 2020 yılında iflasları duraksattığını söyledi. Pandemi krizini 2008-2009 yılındaki küresel finansal krizle karşılaştıran Kuger, “2008-2009 yılında finansal sektörde başlayan ve kısa sürede diğer tüm sektörleri de etkisi altına alan finansal krizin aksine, pandeminin şoku daha yüksek oldu. Ancak buna rağmen şirketlere etkisi daha öngörülebilir düzeyde yaşandı” dedi. Dun & Bradstreet Ekonomistleri, küresel pandemi sürecinde devletlerin veya finansal kurumların destekleriyle iflas oranlarında ciddi azalış görülse de bu yıl ve gelecek yıl için küresel anlamda iflas oranlarının artacağı uyarısında bulundu. Ekonomistler, salgında sona yaklaşıldığına yönelik umutların arttığına dikkat çekerek, “Banka karşılıkları geçici olmasına rağmen bu karşılıklardaki artış, 2021 yılının sonlarında iflasların artışı anlamına gelmektedir. Yaşanacak bu artış, salgının devam etmesi veya ticari faaliyetlerden çıkış dağılımlarındaki iyileşme sebebiyle olacaktır” yorumunda bulundu.

28 ülkede şirket iflasları 2020 yılında düştü

Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu’nda, iflas veri raporlamasının yapıldığı 36 ülkeden 28’inde 2020 yılında şirket iflaslarında bir önceki yıla göre düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, pandeminin yarattığı olumsuzluklara rağmen Fransa’da 2020 yılında iflas eden şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38,1 oranında düşerek son 30 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği belirtildi. 2020 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarının İngiltere’de yüzde 18.1, Almanya’da yüzde 15.9, Rusya’da yüzde 12.9, ABD'de, yüzde 11.9, Japonya’da yüzde 7,3, Kanada’da yüzde 5,9 oranında düştüğüne dikkat çekildi.

Raporda, 2020 yılında iflas sayısında artışın yaşandığı ülkeler arasında “Portekiz, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hong Kong, İsveç ve Tayvan” yer aldı. Küresel İflas Raporu’nda bu ülkelerde 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla iflasların arttığına vurgu yapıldı. Rapora göre bu ülkelerdeki iflasın nedeninin ülkelerin tamamının küçük ve açık ekonomiler olmalarına bağlanıyor. Bu ülkelerin bulundukları bölgelerdeki büyük ülkelerin pandemi nedeniyle aldıkları kapanma kararlarından daha fazla olumsuz etkilendikleri vurgulanıyor.

Pandemi en fazla KOBİ’leri vurdu

Pandeminin yarattığı şokun en fazla KOBİ’leri etkilediğine dikkat çekilen Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu’nda, KOBİ’lerin piyasalara erişimde zorluk yaşamaları ve finansal güçlerinin sınırlı olması nedeniyle hükümet önlemlerinin odak noktasında yer aldığı ve bu segmentte yer alan şirketlerin, kamu desteğine önemli ölçüde ihtiyaçları olduğunun gözler önüne serildiğinin altı çizildi.

Türkiye’de 2020 yılında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 31 azaldı

Öte yandan CRIF Türkiye’nin, Ticaret Sicil kaydı verileri üzerinden yaptığı detaylı analizler, Türkiye’de 2020 yılında şirket iflaslarının bir önceki yıla göre yüzde 31 civarında gerilediğini ortaya koydu. 2019 yılında Türkiye’de 780 şirket iflas ederken, pandemi nedeniyle yaşanan olağanüstü kısıtlamalara rağmen 2020 yılında iflas eden şirket sayısı 539’a geriledi.