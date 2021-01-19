2020 yılında dünyaya 1,7 milyar dolarlık kağıt ve kağıt ürünü ihraç ettik

Pandeminin neden olduğu krizin gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, 87 ülkeye 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Haziran ayındaki normalleşme takvimiyle pozitife geçen sektör, 168 milyon dolar ile en büyük ihracatını İngiltere’ye gerçekleştirdi. Irak, İsrail, ABD, İran, Çin, Almanya, Bulgaristan, Mısır ve Fas diğer lider pazarlar olurken, Türkiye İngiltere’nin de aralarında bulunduğu bu 10 pazara 1 milyar değerinde kağıt ve kağıt ürünü sattı.

600 milyon dolarlık karton ambalajı sattık

Sektörün 2020 yılsonu performansını değerlendiren İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, “Zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Pandemin ilk döneminde kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de elbette süreçten olumsuz etkilendi; ama sadece beş ayını pozitifte kapattığımız yılı doğru yönetmeye çalıştık. Sonucunda da yılı yüzde 2’lik kayıpla yani geçen yıla yakın bir seviyede bitirdik. Pandemiye rağmen kimi alanlarda güzel gelişmeler de yaşadık. 1,7 milyar dolarlık toplam ihracatımızın 600 milyonunu bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artış kaydeden karton ve oluklu ambalajı oluşturuyor ve burada gelişmesi göz önüne alındığında Avrupa’nın en büyük gücü olmaya adayız diyebiliriz. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İrlanda bu coğrafyadaki lider pazarlarımız oldu. Avrupa’da en pahalı karton ambalajı, kilogram başı birim fiyatı 2,65 dolar ile Belçika’ya sattık. Hollanda, Almanya ve İngiltere’de de birim fiyatlarımızdaki istikrarı kısmi artışla birleştirdik ve daha da güçlenerek tamamladık yılı.”

ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve İsrail’e sanal ticaret heyeti düzenlenecek

2021 yılından sektör adına çok daha pozitif bir duruş beklediklerini belirten Duran, “87 ülke pazarı ile hedeflediğimiz pazarlarda derinleşerek çalışmalarımızı süreceğiz ihracatımızı 2021 yılında artırarak yolumuza devam edeceğiz. Yanı sıra pandeminin oluşturduğu zorluklara rağmen İngiltere’de hem değer hem de miktar olarak ciddi bir büyüme yakaladık. İngiltere’de son yıllarda sürekli yükseliş trendi gösteren bir başarı grafiğine sahibiz. Geçtiğimiz günlerde imzalanan STA ile bu başarımızı bu yıl daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yeni seneye ABD’ye yönelik sanal ticaret heyeti ile başlıyoruz. Kanada, Birleşik Krallık, Almanya ve İsrail’e yönelik planlamalarda ise sona gelinmiş durumda. Yıl boyunca dijital tanıtım çalışmaları, sanal ülke ziyaretleri ile etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.