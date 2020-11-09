2020 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı

2020'nin üçüncü çeyreğine ait önemli finansal rakamlar

Toplam gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 651,1 milyon dolara ulaştı.

Ürün geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223,8 milyon dolara ulaştı.

Hizmet geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 427,3 milyon dolara ulaştı.

Faturalandırmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 749,8 milyon dolara ulaştı.

Ertelenmiş gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 2,39 milyar dolara ulaştı.

GAAP faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre 110 baz puan artışıyla yüzde 19,5'e ulaştı.

GAAP dışı faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre 90 baz puan artışıyla yüzde 27,4'e ulaştı.

GAAP'ye göre seyreltilmiş hisse başına net kâr 0,75 dolar.

GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına net kâr 0,88 dolar.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 220,8 milyon dolar.

Serbest nakit akışı, 185,7 milyon dolar değerine ulaştı.

Fortinet Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Baş Yönetici Ken Xie konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Güvenli SD-WAN, bulut ve Security Fabric hizmetlerimizde gösterdiğimiz güçlü performans, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre somut bir gelir artışı sağladı. Bu çeyrekte Güvenli SD-WAN geliri, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla gelir elde etti. Üçüncü çeyreğin sonunda Gartner, 2020 WAN Edge Infrastructure Magic Quadrant'ta farklılaştırılmış SD-WAN hizmetlerimizi Lider olarak tanımladı. Pandemi dijital dönüşümü ve buluta geçiş çalışmalarını hızlandırarak korunması gereken birçok sınır yarattı. Fortinet'in güvenliği merkeze alan ağ yaklaşımı şubede, bulutta, veri merkezinde, evde, ağda veya WAN sınırında olan bu sınırları koruyor.”