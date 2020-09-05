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2020 YILI AĞUSTOS AYI UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ AÇIKLANDI

AĞUSTOS AYINDA HAVA YOLUNU KULLANAN YOLCU SAYISI YAKLAŞIK 9 MİLYON 600 BİN OLDU

Ekonomi 05.09.2020, 10:54
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2020 YILI AĞUSTOS AYI UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ AÇIKLANDI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

COVID-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluk, ülkemizde yerini hareketliliğe bıraktı. COVID-19 Free Airport projesi kapsamında fiziksel şartlarının sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettiği havalimanlarında 2020 yılı Ağustos ayında;

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 69.389, dış hatlarda 32.041 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 115.913 oldu.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5.758.283, dış hat yolcu trafiği 3.810.011 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9.573.876 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayında iç hatlarda 65.274 ton, dış hatlarda 174.972 ton olmak üzere toplam 240.246 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANINDAN AĞUSTOS AYINDA 15.223 UÇAK, 1.928.769 YOLCU HİZMET ALDI

İstanbul Havalimanında ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6.513, dış hatlarda 8.710 olmak üzere toplamda 15.223 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 844.751, dış hatlarda 1.084.018 olmak üzere toplamda 1.928.769 olarak gerçekleşti.

İlk sekiz aylık (ocak-ağustos) gerçekleşmelere göre ise;

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356.162, dış hatlarda 176.323 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 672.408 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 32.268.780, dış hat yolcu trafiğinin 19.979.228 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 52.290.529 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 301.927 ton, dış hatlarda 1.172.786 ton olmak üzere toplamda 1.474.713 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanında ilk sekiz aylık sürede ise 125.018 uçak ve 16.236.730 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde 23.325 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 148.343 uçak trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında ağustos sonu gerçekleşmeleri;

İlk sekiz aylık (ocak-ağustos) gerçekleşmelere göre; turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 10 milyonu aştı. Bu havalimanlarında iç hatlarda 6.239.144, dış hatlarda 4.098.649 olmak üzere toplamda 10.337.793 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde iç hatlarda 60.152, dış hatlarda 33.108 olmak üzere toplamda 93.260 uçak trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarının 2020 yılı ilk 8 aylık döneminde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiği şöyle:

  • İzmir Adnan Menderes Havalimanında iç hatlarda 22.982, dış hatlarda 6.661 olmak üzere toplamda 29.643 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 2.961.589, dış hatlarda 711.177 olmak üzere toplamda 3.672.766 yolcuya hizmet verildi.

  • Antalya Havalimanında iç hatlarda 18.813, dış hatlarda 19.957 olmak üzere toplamda 38.770 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 2.031.943, dış hatlarda 2.846.738 olmak üzere toplamda 4.878.681 yolcuya hizmet verildi.

  • Muğla Dalaman Havalimanında iç hatlarda 9.569, dış hatlarda 3.093 olmak üzere toplamda 12.662 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 472.141, dış hatlarda 333.220 olmak üzere toplamda 805.361 yolcuya hizmet verildi.

  • Muğla Milas-Bodrum Havalimanında iç hatlarda 7.494, dış hatlarda 3.205 olmak üzere toplamda 10.699 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 636.524, dış hatlarda 187.430 olmak üzere, toplamda 823.954 yolcuya hizmet verildi.

  • Gazipaşa Alanya Havalimanında iç hatlarda 1.294, dış hatlarda 192 olmak üzere toplamda 1.486 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 136.947, dış hatlarda 20.084 olmak üzere toplamda 157.031 yolcuya hizmet verildi.

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