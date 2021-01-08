2020 sınavında en yüksek puanı Katılım Emeklilik aldı

2020 yılını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Pandemi döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle emeklilik sistemi (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladı. Ayrıca yüzde 25 devlet katkısı da halen eşsiz ve çok cazip geliyor” şeklinde konuştu.

Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak BES’ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik. Yüksekfon performansımızla BES’in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih ederken yeni katılımcıları da teşvik ederek zor bir yılda önemli bir başarı sergiledik. Hem sektörün hem de ekonomimizin büyümesindeki rolümüzle gurur duyuyoruz. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz” dedi.

Bir kez daha emeklilik fonlarında lideriz

Sincek ”Katılım Emeklilik, EGM endeksinde kurucu şirket bazında %34,5’lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladı. Sektör ortalama getirisinin %23 seviyesinde gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre %11,5 oranında daha fazla getiri elde etti. Yıllık enflasyonun %14,6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalamada %17,40 getiri sağladık.

Ayrıca bireysel fon performansı olarak da %59,72’lik getirisiyle 2019 yılının birincisi olan hisse fonumuzun 2020 yılını da tüm emeklilik fonları arasında %109,31’lik getiri ile yine birinci sırada tamamladığını belirtmek isterim.”

Faizsiz fonlar sistemi yukarı taşıyor

Faizsiz fonlara olan ilginin sistemi yukarı taşıdığını belirten Sincek, “OKS kapsamındaki tüm fonların içindeki faizsiz fonlarının payının yüzde 62,3 olduğu görülüyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiğini biliyoruz. 2020’de faizsiz fonların Pazar payı geçen yıl sonundaki %13,70’lik rakamdan %18,12’ye yükseldi. 2020’de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23’lük getiriye sahipken sadece faizsiz fonlar ise yüzde 35 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor, faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor” ifadelerini kulandı.

Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Katılım Emeklilik olarak yıllık üretim rakamlarımız da göz doldurdu. Katılım sigortacılığında 2020’de toplam 143 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat branşında 99 milyon TL, sağlık sigortalarında 36 milyon TL, ferdi kaza sigortalarında ise yaklaşık 8 milyon TL prim ürettik. BES tarafında ise OKS dahil sözleşme sayımız da 750 bini aştı, fon büyüklüğümüz yaklaşık 3,8 milyar TL oldu.”

Sağlıkta 50 bin poliçe yöneteceğiz

Katılım Sağlık markamızla da sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine destek sağlıyoruz. Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmesine rağmen faizsiz sağlık kategorisinde iddialı bir büyüme gerçekleştirdik. Portföyüne 36 kurumsal müşteriyi katan Katılım Sağlık, planlanan yeni kurumların işlemlerinin tamamlanmasıyla çok yakında 50 binden fazla kurumsal sağlık poliçesini yönetecek. Katılım Sağlık olarak da ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkımızı ortaya koyduk. Grup Sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor. Diğer yandan salgın süreci alışkanlıklarımızın hiç beklenmedik şekilde bozulabileceğini gösterdi. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak bireysel emeklilik sistemi, hayat ve sağlık sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi ve sağlığımızı güvence altına almalıyız.”