2020 E-ticaret Kategori Bazında Büyüme Oranları

E-ticaret teknolojileri altyapı sağlayıcısı Ticimax, 2020 yılı e-ticaret büyüme oranlarını açıkladı. Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin altyapı hizmetini sağladığı 10 binden fazla e-ticaret sitesinin 2020 satış ve ciro rakamlarına göre hazırlanan raporda, bazı kategorilerde rekor büyüme oranlarına ulaşıldığı görüldü. 2020’nin şampiyonu Beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmenti oldu. En az büyüyen kategoriler ise Kırtasiye ve Çiçek kategorisi oldu.

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmentinde, satılan ürün adedi bazında yüzde 530, satışlardan elde edilen tutar bazında ise yüzde 1700 büyüme gerçekleşti. Büyüme oranlarıyla dikkat çeken diğer kategoriler ise ev tekstili, gıda, hediyelik eşya, iç giyim, tesettür giyim, kozmetik, oyuncak, petshop, mobilya, bahçe mobilyası ve internetten satılan sağlık ürünleri oldu.

Ev tekstilinde satılan ürün adedi bazında yüzde 610, satışlardan elde edilen tutar bazında ise yüzde 320 oranında büyüme gerçekleşti. Gıda kategorisinde adet bazında yüzde 460, tutar bazında yüzde 530, Hediyelik Eşya kategorisinde adet bazında yüzde 400, tutar bazında yüzde 390, internetten satılan sağlık ürünlerinde adet bazında yüzde 450, tutar bazında yüzde 355, Petshop kategorisinde adet bazında yüzde 380, tutar bazında yüzde 410, Oyuncak kategorisinde adet bazında yüzde 400, tutar bazında yüzde 360, Kozmetikte adet bazında yüzde 390, tutar bazında yüzde 400, Giyim kategorisinde adet bazında yüzde 180, tutar bazında yüzde 200, Tesettür Giyimde adet bazında yüzde 350, tutar bazında yüzde 370, İç Giyimde adet bazında yüzde 290, tutar bazında yüzde 350, Cinsel Ürünler kategorisinde adet bazında yüzde 230, tutar bazında yüzde 370, Mobilya ve Bahçe Mobilyasında adet bazında yüzde 270, tutar bazında yüzde 400, Hırdavatta adet bazında yüzde 300, tutar bazında yüzde 320, Bilgisayar kategorisinde adet bazında yüzde 340, tutar bazında yüzde 240, Bebek-Çocuk kategorisinde adet bazında yüzde 240, tutar bazında yüzde 270, Aydınlatma Ürünlerinde adet bazında yüzde 370, tutar bazında yüzde 270, Mücevheratta adet bazında yüzde 280, tutar bazında yüzde 330, Hobi kategorisinde adet bazında yüzde 190, tutar bazında yüzde 200, Spor Malzemelerinde adet bazında yüzde 180, tutar bazında yüzde 190, Ayakkabı kategorisinde adet bazında yüzde 200, tutar bazında yüzde 180, Av ve Kampçılık Malzemeleri kategorisinde adet bazında yüzde 130, tutar bazında yüzde 220, Çeyiz kategorisinde adet bazında yüzde 100, tutar bazında yüzde 180, Otomotiv Yedek Parçada adet bazında yüzde 170, tutar bazında yüzde 150, Kırtasiyede adet bazında yüzde 100, tutar bazında yüzde 50, Çiçek kategorisinde ise adet bazında yüzde 20, tutar bazında da yüzde 40 oranında büyüme gerçekleşti.

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