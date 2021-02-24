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2020'de E-ticaret cirosu 200 milyar TL'yi geçti
Pandeminin etkisiyle tüketici alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaşanırken, e-ticaretin ticaret pastasındaki payı büyümeye devam ediyor. 2015-2019 yılları arasında yüzde 35 büyüyen e-ticaret pazarında, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde bir artış olduğu öngörülüyor. Tüm bu gelişmelerin yeni bir bakış açısını zorunlu kıldığını söyleyen Sertrans Logistics İcra Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, artık tüm süreçlerini tüketiciyi merkeze alarak, tüketici beklentisine göre şekillendiren firmaların fark yaratarak büyüyebileceklerini belirtti.
Ekonomi 24.02.2021, 13:34
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