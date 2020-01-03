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2019 yılının enflasyonu beklentinin altında

Enflasyon aralık ayında yüzde 0,74 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 11,84 oldu.

2019 yılının enflasyonu beklentinin altında

Enflasyon aralık ayında yüzde 0,74 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 11,84 oldu.

03 Ocak 2020 Cuma 11:38
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2019 yılının enflasyonu beklentinin altında

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2019 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 arttı.

Aylık bazdaki artış beklentinin (Yüzde 0,49) üzerinde gerçekleşirken; yıllık artış  Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12 hedefinin altında kaldı.

Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise aylık yüzde 0,69 yıllık ise yüzde 7,36 artış oldu.

12 AYLIK ORTALAMALAR

Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

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