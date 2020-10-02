2019 yılı ihracat şampiyonları belli oldu

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”ne online olarak katılan T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin geçmişten bu yana üretim ve ihracat yapısı içinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Bakan Ruhsar Pekcan, “Bu sektörler ihracatta yakaladıkları istikrar ve süreklilik nedeniyle ülkemizin gurur kaynağıdır. Bu yılki rakamlar da bizleri gururlandırdı. Değerli ihracatçılarımızın kıymetli ve yenilikçi çalışmaları sayesinde sektörlerimizin uluslararası başarılarını daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz” dedi.

“Ekonomimizin dinamiklerine ve siz ihracatçılara güveniyoruz”

Pandemi sürecinde dünya ekonomisindeki daralmaya ve Türkiye’nin en büyük ticari ortakları olan ülkelerdeki talep daralmasına rağmen ihracatçıların büyük bir dirençle başarılarına yenilerini eklediklerini belirten Pekcan şunları söyledi:

“2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Program çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı toparlanmanın ardından gerçek potansiyelimiz olan yüksek büyüme ve ihracat seviyelerinde başarılı bir performans yakalayacağımıza inancımız tamdır. Ekonomimizin dinamiklerine ve ihracatçılarımızın çalışmalarına güveniyoruz. 2023’e giden süreçte ülkemiz ekonomisini hak ettiği gibi üst sıralara çıkarmada önemli bir mesafe kaydedeceğimize yürekten inanıyorum. Yeni Ekonomi Programı’nın başarılı bir şekilde uygulanmasında ihracatçılarımıza çok büyük sorumluluk düşmektedir. Dijital ekonomiye adaptasyonumuzu güçlendirip daha da hızlandıracağız. Katma değerli, yenilikçi ve yerli üretim kabiliyetini artırarak ihracatımızı tabana yayarak önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamalıyız. Pandemiyle birlikte uluslararası ekonomideki ağırlık merkezlerinin dönüşüme tabi olması küresel değer zincirlerinin de bu dönüşümden etkilenmesi beklenmektedir. Türkiye olarak pandemi sürecinde küresel değer zincirinde çok daha etkin bir rol oynama potansiyelimiz var. Siz ihracatçıların da çalışmaları sayesinde. Hep birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

“Küresel ticaretteki fırtınaya rağmen Türk ihracatçıları farkını ortaya koyuyor”

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, dijital dünyanın tüm imkanlarını kullandıklarını, online olarak düzenlenen bu törenlerin de ihracatçıların yeni normale hızla uyumunu gözler önüne serdiğine dikkat çekti. “İki yıldır küresel ticarette deyim yerindeyse bir fırtınayla karşı karşıyayız” diyen Gülle, ihracatçıların birçok pazarda, ardı ardına gelen şoklar ve zorlu ticari atmosfere rağmen, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşmak için önemli bir mücadele sergilediğini söyledi. Son yıllarda küresel ticarette artış bir yana, keskin bir daralma yaşanırken Türk ihracatçısının birçok pazarda farkını ortaya koyduğunun altını çizen Gülle, “Gerek 2019 yılında, gerekse pandemi ile başlayan dönemde, ihracatçımız ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırdı, bayrağımız 7 kıtada dalgalandı. Öyle ki 2020’de de birçok sektörümüz rekorlara imza atmayı sürdürdü. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. Bugün ödüllendireceğimiz şampiyon firmalarımız sektör ihracatında kırılan bu rekorda ve sektörün pozitif algısının bugünlere gelmesinde büyük bir rol oynadılar. Yalnızca ödül alan firmalarımızı değil, ülkesi için değer katan, yüreğini ortaya koyan her bir ihracatçımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Pandemi şartlarına rağmen ihracat yükselişe geçti”

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” açılış konuşmasını yapan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, sözlerine Türkiye ihracatına sağladıkları katkıları nedeniyle sektör ve firma temsilcilerine teşekkür ederek başladı. Çenesiz, yılın ilk 9 ayında pandemi şartlarına rağmen ihracatın hızla toparlanmaya başladığını ve yükselişe geçtiğini söyledi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörlerinin toplam ihracatının bu dönemde yüzde 4 artarak 2.8 milyar dolara çıktığını belirten Çenesiz, “Sektörlerimiz 2020 yılına yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyüme hedefi ile başlamıştır. Ancak tüm dünyada ve sektörlerde etkili olan Covid-19 salgını bu hedefleri değiştirmeye mecbur bırakmıştır. Sektör öncelikle krizden en az hasarla çıkmaya odaklanmıştır. Ardından yeni normal olarak adlandırılan süreçte bölgenin en önemli ve kaliteli üreticisi olarak yeniden yapılanacak küresel tedarik zincirlerinden azami pay artışı sağlamayı hedeflemektedir” dedi. Çenesiz, sektörlere yönelik şu bilgileri verdi; “2020 yılının ilk 9 aylık verilerine göre, çimento sektörü ihracatı yüzde 25 artarak 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde cam sektörü toplam ihracatımız ise 620 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 9 ayında seramik sektör toplamında ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 925 milyon dolar olmuştur.”

“İhracatta başarı, ‘kalite ve tasarımla’ geliyor”

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ihracatını 2019 yılında en çok artıran üçüncü sektör olduğunu vurgulayan Çenesiz, “Ulusal hedeflerle uyum içinde çalışan Birliğimizin 2019 yılındaki toplam ihracatı, bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 16 arttı. 2019 yılı ihracatımız 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu noktada, sektörlerimiz 2019 yılında dünya ticaretinin daraldığı ve küresel korumacılığın hızla arttığı ortamda yüksek bir ihracat performansı göstermiş ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat artışı gerçekleştirmiştir” dedi. Türk seramik, çimento ve cam sektörleri olarak teknoloji ve sanayi yönünden dünyanın en gelişmiş ülkelerine ihracatta bu kadar başarılı olmalarının nedenlerini şöyle sıraladı; “Bu başarıda rol oynayan temel unsurlar sektörün uzun yıllardır sürdürdüğü etkin pazarlama politikaları, tanıtım faaliyetleri, Türk ürünlerinin artan kalite imajıdır. Ülkemizin bu sektörlerdeki deneyimi köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Son dönemde sektörlere yüksek kapasiteli çok modern tesisler yapılmıştır, tasarım kültürü çok hızlı yükselmekte ve Türkiye’nin yüksek uyum kabiliyeti ile geniş bir ürün gamı ortaya çıkmaktadır ve ülke olarak hızlı hareket edebilme ve talebe göre ürün çıkarma kabiliyet üstünlüğümüz ile ihracatımızın hızla büyüdüğünü ve daha da büyüyeceğini görebiliyoruz.”

“Çimento, cam ve seramik sektörlerinde küresel oyuncuyuz”

Türkiye’nin çimento, cam ve seramik sektörlerinde küresel pazarda önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Çenesiz, “Bu üç sektörümüz Avrupa’nın ve dünyanın başlıca üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer almaktadır. Birçok alt sektörümüz Avrupa’nın en fazla üretim yapılan ülkesini Türkiye olarak kayıtlara geçirme başarısına sahip olmuştur.

"Yerli Katma Değer Oranında Rekortmen Sektörleriz"

Bu üç sektörümüzün en önemli bir başka özelliği ise yerli katma değer oranında rekortmen olmalarıdır. Seramik sektörü yüzde 82, cam sektörü yüzde 79 ve çimento sektörü yüzde 68 yerli katma değer oranı ile üretim ve ihracat yapmaktadır. Bu açıdan bu sektörlerimizin ihracatının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimiz ithalatı artırmadan ihracat yapabilen sektörlerdir” diye konuştu.

İhracatta başarılı 40 firmaya ödül

2019 yılında ihracatta üstün başarı gösteren sektörün yaklaşık 40 firması online olarak düzenlenen törenle açıklandı. Seramik, çimento ve cam sektörlerinde 2019 yılının ihracat şampiyonları;