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2018 yılı "Kazanç Yapısı Araştırması" sonuçlandı

TÜİK'in Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 001 TL oldu. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 TL, kadınlar için 46 bin 208 TL olarak tahmin edildi. En yüksek kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti.

2018 yılı "Kazanç Yapısı Araştırması" sonuçlandı

TÜİK'in Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 001 TL oldu. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 TL, kadınlar için 46 bin 208 TL olarak tahmin edildi. En yüksek kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti.

24 Aralık 2019 Salı 12:17
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2018 yılı "Kazanç Yapısı Araştırması" sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı Kazanç Yapısı Araştırma sonuçlarını yayımladı. Buna  göre, hem erkek hem de kadın ücretli çalışanların kazançlarının, genellikle eğitim durumu ile doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 78 bin 041 TL, kadınlarda ise 62 bin 051 TL oldu.

En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancın 100 bin 467 TL ile "bilgi ve iletişim" ekonomik faaliyet kolunda olduğu gözlemlendi. Bu sektörü, 95 bin 314 TL ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektörü izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 35 bin 172 TL ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründe elde edildi. Bunu 38 bin 080 TL yıllık ortalama brüt kazanç ile "idari ve destek hizmet faaliyetleri" sektörü izledi.

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar en düşük kazancı elde etti

Araştırma sonuçları, meslek grubu (ISCO 08) ayrımında incelendiğinde en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 121 bin 529 TL ile "yöneticiler" meslek grubunda çalışanların elde ettiği görüldü. Bu meslek grubunu 70 bin 853 TL ile "profesyonel meslek mensupları" izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 32 bin 333 TL ile "nitelik gerektirmeyen meslekler" grubunda gerçekleşti.

Cinsiyete dayalı ücret farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek ücreti lehine gerçekleşti

Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanır. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık ortalama düzenli brüt ücret esas alınarak hesaplanabilmekte olup yıllık ortalama düzenli brüt ücret kullanılarak hesaplandı. Cinsiyete dayalı ücret farkı tüm eğitim düzeylerinde ve toplam düzeyde erkek ücretinin lehine gerçekleşti.

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