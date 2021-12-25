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200 milyonluk dev projede ilk su verildi

Çorum Belediyesi tarafından kentin yarım asırlık su ihtiyacının karşılanacağı Koçhisar İsale Hattı projesi tamamlandı.

Ekonomi 25.12.2021, 16:22
200 milyonluk dev projede ilk su verildi

Çorum Belediyesi tarafından kentin yarım asırlık su ihtiyacının karşılanacağı Koçhisar İsale Hattı projesi tamamlandı.

2020 yılının Nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Projesi’nde inşa çalışmaları aynı yılın Ekim ayında başladı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı’ndan kent merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan Su Arıtma Tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi. 200 milyon TL’ye mal olan dev projenin tamamlanmasıyla birlikte OSB İçme suyu Arıtma Tesisine ilk su düzenlenen törenle verildi.

İçme Suyu Arıtma tesisinde düzenlenen törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentte içme suyu sorunun çözülmesi noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Koçhisar Barajı’ndan gelen ilk suyu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İçme suyu arıtma tesisiyle buluşturduklarını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi noktasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projenin tamamlanmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, " Projenin yapımını üstlenen firmamıza da teşekkür ediyorum. Bir yıl içerisinde bu kadar uzun bir mesafeden su getirilmesi büyük bir başarıdır. Sadece Koçhisar İsale Hattı projesi değil son 3-4 ay içerisinde 5 altı tane yeraltı kaynağını içme suyu hattımıza bağladık. Bir gün bile hemşehrilerimizi susuz bırakmadık” şeklinde konuştu.

Yeni su yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Aşgın, “Bundan sonra yapacağımız daha büyük işler var. Bunlardan ilki su arıtma tesisimizin kapasitesini iki katına çıkaracağız. Projemizi hazırladık ihale aşamasına geldi. DSİ ile beraber projemizi yürüteceğiz. Ayrıca OSB’den şehrimize yeni bir isale hattı projesi hazırladık. Bununda ihalesini yapacağız. Uzun yıllar şehrimizin içme suyu probleminin çözümünde önemli bir aşama olacak. Atık su arıtma tesisimiz 2002 yılında yapılmış. Şuanda yüzde 100 kapasitede çalışıyor. Burasıyla ilgili de 400 milyon TL’lik bir projemiz var. Tüm çalışmalar tamamlandı. İPA 3 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onu da tamamlayacağız. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte şehrimizin uzun yıllar su problemini çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Koçhisar İsale Hattı Projesi’nin kamulaştırmalarla birlikte 200 milyon liraya mal olduğunu açıklayan Aşgın, “Bu kadar ekonomik daralmanın olduğu bir dönemde devletimizin buradaki sorunun çözülmesi noktasında büyük bir gayret ve çaba sarf edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde başarmış olduk” diye konuştu.

DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakçı da, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığına vurgu yaparak, “Ne kadar su noktasında önemli yatırımlar yapılsa da halkımıza tasarruf çağrısında bulunuyoruz. İnşallah şehrimizi susuz bırakmayacağız. Arıtma tesisi ihalesini de yapacağız. Arıtma tesisiyle birlikte Çorum’un 2055 yılına kadar su sıkıntısını çözmüş olacağız”

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