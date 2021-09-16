200 marka 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehit yakını ve gazilere yüzde 50’ye varan indirimler yapacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilmesinin 100. yıldönümünde Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi markalar tarafından gaziler ve şehit yakınları için özel bir kampanya düzenlenecek. BMD üyesi 200’e yakın marka, gazi ve şehit yakınlarının 19 Eylül’de yapacakları alışverişlerde yüzde 10 – 50 arasında değişen oranlarda indirim yapacak.

BMD Başkanı Sinan Öncel, ulusal bağımsızlık başta olmak üzere ülkenin tüm değerlerini canları, kanları pahasına mücadele eden şehit ve gazilere borçlu olduklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir gazi olduğunu hatırlatan Öncel, şunları söyledi:

“Büyük Önder’e 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi sırasında atından düşerek yaralanması nedeniyle TBMM tarafından ‘gazi’ unvanı verilmişti. İşte o gazilik unvanının verilişinin 100. yıldönümü olduğu için 19 Eylül’deki ‘Gaziler Günü’nde çok daha büyük bir heyecanla kahramanlarımıza şükranlarımızı sunacağız. Gaziler Günü ile ilgili farkındalığı arttırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘işbirliği yapılacak sivil toplum örgütü’ olarak BMD’nin seçilmesinden ayrıca gururluyuz. Bu güne özel BMD üyesi 200’e yakın markamız 19 Eylül’de gazilerimizin ve şehitlerimizin yakınlarının yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim uygulayacak. İndirim yapacak markalarımız Bakanlık tarafından şehit yakınları ve gazilerimize iletilecek. Ayrıca biz de BMD’nin birlesmismarkalar.org.tr adresinden duyuracağız. Mağazalarımız o güne özel afişlerle donatılırken çalışanlarımız da yakalarına gaziler günü rozeti takacak. Gazilerimize şükran duygularımızı belirtirken farkındalığın artmasına biraz olsun katkıda bulunabileceğimiz için mutluyuz. Kampanyamıza destek veren tüm BMD markalarına teşekkür ediyorum.”

FİLMDE GAZİ ALBAY NECMETTİN TETİK ROL ALDI

Öte yandan Gaziler Günü ile ilgili BMD tarafından hazırlanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da onaylanan kamu spotu, 19 Eylül’de televizyonlarda gösterime girecek. Kamu spotunda Mardin Nusaybin’de binbaşı rütbesi ile katıldığı hendek operasyonları sırasında yaralanarak gazi olan Necmettin Tetik rol aldı. Necmettin Tetik halen albay rütbesi ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında ‘Eğitim Öğretim Başkanı’ olarak görev yapıyor.